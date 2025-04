Pré-clôture CAC40 : nouvelle volte-face de Trump, W-Street en euphorie

publié le 23/04/2025

(CercleFinance.com) - Après une entame de terme boursier de mai en demi-teinte, c'est un véritable vent d'euphorie qui souffle sur les places occidentales, avec un +6% à +6,5% repris en moins de 48H sur le Nasdaq (+4%) et le S&P500 (+3%) tandis que la Bourse de Paris grimpe de +2,7%, l'Euro-Stoxx50 de +3%.

Le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mai - refranchit les 7.500Pts et passe le cap des +50% de terrain repris depuis les planchers du 7 avril (la médiane entre le record des 8.200 et le plancher des 6.800 se situant un peu au-delà de 7.510).On observe par ailleurs des écarts sur les semi-conducteurs qui rappellent ceux du 9 avril avec des +9 à +12%, le 'SOXX' fait un bond de +6%.

Les marchés d'actions américains ont réussi hier à effacer intégralement leurs lourdes pertes essuyées lors de la séance de lundi alors que Donald Trump a démenti hier soir après la clôture des marchés avoir l'intention de limoger le patron de la Réserve fédérale.Les déclarations du secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui a exprimé sa confiance quant à une possible désescalade du conflit commercial avec la Chine, ont également soutenu la tendance.

Trump a surenchéri en expliquant que des négociations avec la Chine vont avoir pour effet de faire baisser les droites de douane 'considérablement'. Les investisseurs espèrent pouvoir se concentrer sur les résultats des entreprises et les indicateurs afin de prendre le pouls de l'activité.Tout en gardant un oeil sur les 'stats', avec aujourd'hui les PMI : la croissance dans le secteur privé américain ralentit nettement en avril puisque le PMI composite ressort à 51,2 en estimation flash, un plus bas de 16 mois, et à comparer à 53,5 pour le mois précédent.

S&P Global souligne que les attentes pour l'année à venir ont retrouvé l'un de leurs plus bas niveaux observés depuis la pandémie, et que les prix chargés pour les biens et services ont progressé à leur rythme le plus élevé en 13 mois.Le tableau était moins sombre au mois de mars en zone euro : l'activité globale de la région s'était accrue pour un troisième mois consécutif en mars, portée par un retour à la croissance de la production dans l'industrie.La publication de Tesla, tombée hier soir, s'est soldée sans surprise par par un non-événement: les comptes sont aussi mauvais que prévu avec un bénéfice qui ressort 30% en dessous des attentes et un chiffre d'affaires qui manque le consensus de 8%.

Le titre grimpe malgré tout de plus de 4% car Elon Musk va prendre du recul par rapport à ses activités au 'DOGE' et consacrer plus de temps à relancer ses entreprises.Le géant allemand des logiciels d'entreprise SAP a par ailleurs fait état d'une solide début d'année avec un chiffre d'affaires de premier trimestre en hausse de 11% en données comparables et une marge opérationnelle en amélioration de 8,2 points à 27,2%.Au vu du contexte économique très flou du moment et de l'incertitude qui entoure les effets réels des droits de douane, il est encore trop tôt pour anticiper un redressement durable des marchés d'actions, estiment les spécialistes.'Bien que le rebond du S&P 500 constitue un signe du retour de la confiance, la volatilité pourrait persister si les négociations commerciales n'avançaient pas réellement ou si de nouvelles tensions politiques ou économiques devaient émerger', renchérit Antonio Di Giacomo, analyste chez XS.

Le retour du 'risk on' sur les actions ne pénalise pas l'obligataire avec un e détente de -8,5Pts sur le '10 ans' US à 4,305, de -13Pts sur le '30 ans' à 4,749%.En Europe, nos OAT affichent en revanche une dégradation de +2,2Pts à 3,238%, le Bund rejoute +4,5Pts vers 2,497% (le 'spread' OAT/Bund retombe à +74Pts contre +78Pts mercredi dernier). Le Dollar reprend +0,4% vers 99,40 mais l'Euro résiste et grappille même 0,15% vers 1,1370.Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.