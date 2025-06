Fermeture CAC40: recule sous les 7700 pts, lâche près de 1,5% en hebdo

publié le 13/06/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un repli de 1,04%, à 7684 points, pénalisée par Stellantis (-3,4%), Accor (-3,3%) ou encore Saint-Gobain (-2,7%). Au cours de la semaine écoulée, le CAC40 affiche un repli de l'ordre de 1,5%.L'indice parisien s'inscrit ce soir dans le sillage de Wall Street (-0,6% pour le S&P500, -0,7% pour le Nasdaq et -1,1% pour le Dow Jones) alors que les investisseurs se sont éveillés ce matin au son des canons.

En effet, Israël a conduit cette nuit et tôt ce matin une série de frappes dites ' préventives ' ciblant les installations nucléaires iraniennes ainsi que de hauts gradés du régime islamique. Cette résurgence des tensions géopolitiques au Moyen-Orient fait redouter aux investisseurs le scénario d'une surenchère militaire. Cela aurait pour effet de faire durablement flamber les prix du pétrole avec un baril de Brent qui s'échange autour des 73,5$ à Londres (+4,5%).

Une hausse durable des cours du 'brut' pourrait provoquer un choc inflationniste similaire à celui qui avait été observé en 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.La nouvelle des frappes et la réaction de l'Iran, qui a promis de répliquer, devraient renforcer l'aversion au risque sur les places financières, déjà perceptible ces derniers jours.Ces craintes viennent s'ajouter aux inquiétudes commerciales persistantes, (risque de hausse des tarifs douanier US sur les véhicules importés) de quoi alimenter des poussées de volatilité et des ventes de précautions sur les marchés.

La (bonne) surprise de ce vendredi provient du rebond de la confiance du consommateur américain (enquête mensuelle de l'Université du Michigan) qui s'est améliorée à 60,5 ce mois-ci, après 52,2 en mai, bien plus fortement plus que les 53 prévus en juin.Si la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est améliorée, passant à 63,7 contre 58,9 le mois dernier, c'est surtout celle mesurant leurs anticipations qui s'est le plus améliorée, avec un gain de 47,9 à 58,4.Les résultats de l'enquête montrent aussi une dégradation de leurs anticipations d'inflation à l'horizon d'un an, à 5,1% en juin à comparer avec un pic de 6,6% en mai.

Les chiffres du jour en Europe ne sont en revanche pas bons : la production industrielle corrigée des variations saisonnières a rechuté de 2,4% dans la zone euro et de 1,8% dans l'UE en avril, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.Dans la zone euro, elle a diminué de 0,7% pour les biens intermédiaires, de 1,6% pour l'énergie, de 1,1% pour les biens d'équipement, de 0,2% pour les biens de consommation durables et de 3% pour les biens de consommation non durables.En mars 2025, la production industrielle avait augmenté de 2,4% dans la zone euro et de 1,9% dans l'UE en rythme séquentiel.Par rapport à avril 2024, elle a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE en avril dernier.

.. c'est à dire bien moins vite que l'inflation.En Allemagne, la hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH) a été confirmée à 2,1% en mai, en variation annuelle, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique.En Espagne, la hausse des prix à la consommation a ralenti en mai, mais de façon un peu moins prononcée que prévu, montrent des chiffres officiels définitifs publiés vendredi.Ainsi, en données harmonisées aux normes européennes (IPCH), l'inflation a augmenté de 2% sur un an le mois dernier, contre 2,2% en avril, un rythme toutefois plus marqué que la hausse de 1,9% annoncée en données préliminaires.Sur le compartiment obligataire, les rendements remontent de +6Pts sur les T-Bonds 2035 à 4,417%, le '30 ans' se tend de +6Pts à 4,895%.

En Europe, les Bunds se tendent également de +5,8Pts vers 2,535%, nos OAT de +7Pts à 3,254%.Sur le Forex, l'euro cède 0,2% face au billet vert, autour des 1,156$.Les investisseurs se ruent également vers des actifs réputés peu risqués, comme l'or, qui progresse de +2% vers 3424 dollars l'once pour revenir non loin de ses récents sommets.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Orange a dévoilé jeudi soir les termes de sa dernière émission d'obligations hybrides, dont le montant a atteint 750 millions d'euros.Le groupe bancaire BPCE a annoncé vendredi son intention de racheter novobanco, la quatrième banque du Portugal, une opération présentée comme la plus importante acquisition transfrontalière dans le secteur en zone euro depuis plus de 10 ans.Le conseil des indices d'Euronext indique avoir décidé d'intégrer l'opérateur de satellites Eutelsat et le groupe de services de cloud OVH au sein du SBF120 et du CAC Mid 60.

Enfin, Soitec lâche plus de 6% et figure parmi les plus fortes baisses du SBF120, sur fond de dégradation de recommandation chez Jefferies de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 58 à 50 euros sur le titre du fournisseur de matériaux semiconducteurs.