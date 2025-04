Fermeture Wall Street en hausse, espoirs sur un apaisement USA-Chine

publié le 23/04/2025

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, sur fond d'espoir d'avancées positives dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, tandis que le président américain Donald Trump a également rassuré à propos de l'autonomie de Jerome Powell et le maintien de ce dernier à la tête de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones a gagné 1,07%, ou 419,59 points, à 39.606,57 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 88,10 points, soit 1,67%, à 5.375,86 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 407,63 points (2,50%) à 16.708,05 points.

Comme la veille, les trois principaux indices de Wall Street ont enregistré des gains dans le sillage de commentaires signalant que l'administration Trump était disposée à une désescalade de la guerre commerciale avec Pékin.

Le secrétaire américain au Commerce, Scott Bessent, a déclaré que des droits de douane élevés entre Etats-Unis et Chine n'étaient pas viables, alors que le Wall Street Journal a rapporté que Washington pourrait nettement réduire les taxes prélevées sur les produits chinois afin d'apaiser les tensions.

Notant que le marché a été porté par "les développements venus de Washington", Russell Price, économiste en chef d'Ameriprise, dans le Michigan, a souligné l'apaisement apporté par les commentaires de Donald Trump selon lesquels le président américain n'entend pas limoger Jerome Powell, après avoir multiplié récemment les attaques contre le patron de la Fed.

"Le marché espérait avoir ces informations positives, il les a eues", a-t-il dit, citant également "la possible baisse substantielle" des droits de douane visant la Chine.

De nombreux investisseurs considèrent Jerome Powell comme une force stabilisatrice pour le marché, alors que Wall Street a été secouée ces dernières semaines par les multiples annonces commerciales de Donald Trump.

"L'indépendance de la Fed est l'un des bastions du système de marché développé", a commenté Ross Mayfield, analyste chez Baird, dans le Kentucky. "Donc menacer cela a forcément mis sous pressions les obligations et le dollar", a-t-il ajouté.

En parallèle aux questions commerciales, la saison des résultats trimestriels s'est accélérée. Sur les 110 entreprises du S&P-500 ayant pour l'heure communiqué leurs résultats, 75% d'entre elles ont battu les attentes de Wall Street selon des données LSEG.

Les analystes anticipent désormais une hausse de 8,4% des chiffres d'affaires des entreprises du S&P-500 au premier trimestre, contre une hausse de 8,0% attendue le 1er avril.

A noter, côté valeurs, Tesla a grimpé de 5,3% après que son directeur général Elon Musk a déclaré qu'il allait considérablement réduire ses travaux au sein de l'administration Trump afin de consacrer davantage de temps à ses entreprises. Boeing a pris 6,1% après avoir communiqué une perte trimestrielle moins importante qu'attendu.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Rédigé par Jean Terzian)