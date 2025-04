Pré-ouverture Wall Street en hausse, aidée par 'tech' et espoirs sur le commerce

publié le 25/04/2025

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi, terminant dans le vert pour la troisième séance consécutive, dans le sillage des gains des valeurs technologiques et alors que les investisseurs ont continué de scruter de potentiels progrès dans la querelle commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice Dow Jones a gagné 1,23%, ou 486,83 points, à 40.093,40 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 108,91 points, soit 2,03%, à 5.484,77 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 457,99 points (2,74%) à 17.166,04 points.

Pékin a appelé au retrait des surtaxes de Washington sur les produits chinois, après que le secrétaire américain au Commerce, Scott Bessent, a laissé entendre que la Maison blanche était disposée à une désescalade de la guerre commerciale ayant secoué les marchés financiers ces dernières semaines.

Cette volonté d'apaisement à propos des droits de douane est "l'une des raisons pour lesquelles les semiconducteurs mènent la voie, parce qu'ils sont en quelque sorte dans l'oeil du cyclone (dans la guerre commerciale) entre la Chine et les Etats-Unis", a commenté Paul Nolte, stratégiste chez Murphy & Sylvest.

Soulignant que toute désescalade dans la rhétorique à propos des droits de douane sino-américains était profitable au secteur technologique dans son ensemble, il a déclaré qu'il demeurait toutefois "de nombreuses questions" à propos des politiques commerciales "auxquelles nous n'avons vraiment pas la réponse pour l'heure".

"Donc beaucoup d'entre nous jouent en quelque sorte aux fléchettes dans le noir", a-t-il ajouté.

Il est attendu que la saison des résultats trimestriels, qui s'est accélérée, livre des indications sur la manière dont les incertitudes commerciales pèsent sur les entreprises et la confiance des consommateurs.

Procter & Gamble, PepsiCo, Chipotle Mexican Grill et American Airlines ont tous revu à la baisse ou retiré leurs prévisions, citant l'incertitude élevée qui règne chez les consommateurs.

Mais cette morosité n'est toutefois pas généralisée.

ServiceNow a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, grâce à une demande résiliente pour les logiciels alimentés par l'intelligence artificielle (IA), et a bondi jeudi de 15,5%.

Ces résultats positifs ont porté le groupe des "Sept Magnifiques" de Wall Street, qui a contribué notamment aux gains du Nasdaq.

Le secteur technologique a enregistré la plus forte hausse du jour (3,2%) parmi les principaux secteurs du S&P-500, qui ont tous progressé à l'exception des biens de consommation courante.

Sur les 157 entreprises du S&P-500 ayant pour l'heure communiqué leurs résultats trimestriels, 74% d'entre elles ont battu les attentes, d'après des données LSEG. Les analystes anticipent désormais une croissance de 8,9% sur un an du chiffre d'affaires moyen sur le S&P-500 au premier trimestre, contre 8,0% le 1er avril.

Hasbro a grimpé de 14,6% après avoir dépassé le consensus au premier trimestre.

Alphabet et Intel publiaient leurs résultats après la clôture.

(Rédigé par Jean Terzian)