Fermeture CAC40: débute la semaine en vert, tiré par Airbus

publié le 28/04/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut cette première séance de la semaine sur un gain de 0,5%, à 7573 points, tirée par Airbus (+2,6%), Teleperformance (+2,3%) ou encore Kering (+2,3%). Outre-Atlantique, les indices affichent des scores en ordre dispersé avec +0,2% pour le Dow Jones, -0,3% pour le S&P500 et -0,7% pour le Nasdaq.

Alors que la saison des résultats bat toujours son plein et que de nombreux indicateurs économiques majeurs figurent à l'agende des prochains jours, rappelons que les places européennes d'Euronext seront fermées jeudi, à l'occasion du 1er mai.Ce sera aussi le cas des Bourses de Francfort et de Zurich, tandis que New York et Londres resteront elles bien ouvertes.

L'optimisme est revenu ces deux dernières semaines sur les marchés d'actions grâce à une accalmie des tensions commerciales, mais certains analystes estiment que ce rebond s'est davantage appuyé sur de vagues espoirs de négociations que sur des éléments concrets (les négociations avec la Chine mentionnées par Trump ont été démenties par Pékin et n'auraient jamais existé).

Dans ce contexte, la Chine pourrait décider dès cette semaine d'assouplir unilatéralement certaines mesures protectionnistes prises en représailles à celles des Etats-Unis (125% sur les imports US), ce qui pourrait confirmer la récente embellie observée sur le front du commerce mondial.'Si la ligne de communication reste vraisemblablement coupée entre les deux pays (du moins sur les questions commerciales), ces nouvelles postures préfigurent d'une éventuelle désescalade - ce qui participe au soulagement des investisseurs', jugeaient vendredi les équipes de CPR AM.

Ce regain de confiance va être mis à l'épreuve dès cette semaine avec notamment les résultats des giga-capitalisations du secteur américain des hautes technologies, comme Microsoft et Meta (mercredi soir), Apple et Amazon (jeudi).Sachant que ces quatre entreprises représentent à elles seules plus de 16% du S&P 500 et plus de 25% du Nasdaq Composite, toute surprise, dans un sens ou dans un autre, risque d'impacter fortement les indices new-yorkais.La semaine sera de loin la plus chargée de la saison des résultats Outre-Atlantique avec un total de 180 composantes du S&P, dont 11 du Dow, devant publier leurs chiffres du premier trimestre.

Les sociétés ayant déjà dévoilé leurs comptes ont, pour 73% d'entre elles, dépassé les attentes de bénéfices des analystes, à comparer à une moyenne de 77% sur les cinq dernières années.Côté taux, la détente de la semaine dernière a marqué le pas en matinée mais l'embellie est de retour cet après-midi : le rendement du '10 ans' US efface -4Pts vers 4,227%, le '30 ans' -2,8Pts à 4,7100%.En Europe, le Bund se dégrade de +2,7Pts vers 2,502%, nos OAT de +2,2Pts vers 3,2170%.Le baril de Brent évolue autour des 66,7$ à Londres (-0,3%), l'or s'échange contre 3.300$ l'once (-0.7%) et l'euro cède 0.25% face au billet vert, à 1,1380$.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Lagardère annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1,98 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, en progression de 5,1% en publié et 4,1% en données comparables, une croissance portée par l'ensemble de ses activités.

Vallourec annonce avoir remporté un contrat majeur pour la fourniture de tubes OCTG destinés aux opérations de forage de Kuwait Oil Company (KOC), un nouveau contrat représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 130 millions de dollars.Airbus annonce la signature d'un accord définitif avec Spirit AeroSystems. Cet accord porte sur l'acquisition d'actifs industriels dédiés à ses programmes d'avions commerciaux.Enfin, Dassault Aviation fait savoir que l'Accord Inter Gouvernemental entre la France et l'Inde a été signé ce jour permettant la signature du contrat d'acquisition par l'Inde de 26 Rafale Marine pour équiper la marine indienne (Indian Navy).Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.