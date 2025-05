Pré-ouverture Wall Street attendue en baisse, l'Europe progresse avec l'accalmie sur l'obligataire

publié le 20/05/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes progressent légèrement à mi-séance, mardi, avec la détente sur les rendements obligataires au cours d'une journée sans grand catalyseur sur les marchés, et alors que les investisseurs attendent des développements sur le front des droits de douane et une série de données plus tard dans la semaine. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,02% pour le Dow Jones, de 0,27% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,38% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,43% à 7.917,47 points vers 10h48 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,53% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,48%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,45%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,54% et le Stoxx 600 progresse de 0,55%.

Les marchés d'actions avancent avec prudence en Europe, digérant l'abaissement inattendu de la note de crédit accordée par Moody's sur la dette souveraine américaine en fin de semaine dernière, qui a sapé l'appétit pour le risque et poussé les rendements obligataires à la hausse lors de la séance de lundi.

La dégradation de la note de la dette américaine vient s'ajouter aux inquiétudes concernant la situation budgétaire des États-Unis, alors qu'un vote sur le projet de réduction d'impôts du président Donald Trump est attendu dans le courant de la semaine à la Chambre des représentants.

Les investisseurs attendent également des nouveaux accords commerciaux, alors que les droits de douane réciproques de Trump devraient à nouveau entrer en vigueur au début du mois de juillet.

Les investisseurs n'oublient pas non plus la politique commerciale et attendent toujours des progrès dans les négociations visant à réduire les droits de douane entre Washington et ses principaux partenaires, une question qui plane également sur la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du Groupe des Sept (G7) qui se tient cette semaine au Canada.

Isabel Schnabel, membre de la Banque centrale européenne (BCE), a dit mardi que Francfort était en bonne voie pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%, tout en signalant que des nouveaux obstacles, dont une possible guerre commerciale mondiale, pourraient provoquer une nouvelle flambée des prix.

Huw Pill, chef économiste de la Banque d'Angleterre (BoE), a pour sa part déclaré que le rythme trimestriel de réduction des taux directeurs avait été trop rapide au regard des perspectives d'inflation, justifiant son choix d'opter pour la prudence lors de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale britannique.

Dans une journée sans grand catalyseur, les marchés surveilleront à 14h00 GMT la première estimation sur la confiance du consommateur dans la zone euro, ainsi que les commentaires des responsables de la Réserve fédérale (Fed) pour évaluer la position de la banque centrale après la dégradation de la note de crédit des États-Unis.

Jeudi, la publication des indicateurs PMI en Europe et aux Etats-Unis, le produit intérieur brut (PIB) allemand et les ventes mensuelles au détail en Grande-Bretagne devraient donner de nouveaux signes sur l'évolution de la conjoncture.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Home Depot, qui a battu mardi les estimations pour son chiffre d'affaires du premier trimestre, prend plus de 2% en avant-Bourse.

VALEURS EN EUROPE

Aux valeurs, Kering, qui a annoncé lundi avoir choisi le styliste italien Pierpaolo Piccioli comme directeur artistique de Balenciaga, s'est retourné à la hausse et prend 0,7%, tandis que Vodafone, qui avait également ouvert dans le rouge, progresse de 0,4% après avoir dit prévoir un retour à la croissance en Allemagne, son principal marché, cette année.

La banque suisse UBS perd 2,4%, les traders citant un rapport de presse selon lequel le groupe était sur le point de perdre la première étape d'une bataille sur les propositions du gouvernement visant à l'obliger à détenir plus de fonds propres.

Besi cède 1,7% après que Degroof Petercam a abaissé sa recommandation sur le titre.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro sont plutôt stables mardi après une séance volatile lundi, les investisseurs intégrant les inquiétudes sur la dette américaine et gardant un oeil sur les éventuels nouveaux accords sur les droits de douane.

Le rendement du Bund allemand à dix ans grappille 0,4 point de base à 2,5810%. Le deux ans recule quant à lui de 0,7 point de base à 1,8300%.

Les marchés européens ont par ailleurs ignoré la hausse des rendements des obligations d'État japonaises à long terme, qui ont touché mardi un niveau record, les mauvais résultats des ventes de dette ayant renforcé les inquiétudes concernant la demande d'obligations souveraines.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans perd 1,4 point de base à 4,4612% après avoir atteint un plus haut d'un mois à 4,56% lundi. Le deux ans recule pour sa part de 2,1 pb à 3,9620%.

CHANGES

Le dollar recule mardi en raison des inquiétudes à l'égard de l'économie américaine et à l'approche du vote sur le loi qui devrait creuser le déficit budgétaire du pays. Le dollar perd 0,12% face à un panier de devises de référence. L'euro prend pour sa part 0,03% à 1,1245 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en légère baisse, les investisseurs évaluant l'impact des négociations américano-iraniennes sur le programme nucléaire de Téhéran, des éventuels pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine et les perspectives macroéconomiques prudentes de la Chine.

Le Brent recule de 0,26% à 65,37 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,24% à 62,54 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)