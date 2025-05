Pré-ouverture CAC40: vers un vif rebond après la chute de vendredi

publié le 26/05/2025

(CercleFinance.com) - Après le décrochage de vendredi sur fond de regains d'inquiétudes dans le dossier commercial, la Bourse de Paris devrait commencer la semaine du bon pied, au vu de futures sur le CAC40 en hausse de 90 points vers 7805. Pour rappel, l'indice parisien avait lâché plus de 1,6% vendredi, plombé par la menace brandie par Donald Trump d'imposer à l'UE des droits de douane de 50%, à partir du 1er juin, invoquant l'absence de progrès dans les négociations commerciales.

'L'expérience des derniers mois suggère qu'un accord sera finalement conclu et que les tarifs de 10% sur les importations américaines en provenance de l'UE annoncés début avril resteront en place pour la plupart des produits', tempérait Commerzbank.'Londres et New York seront fermées ce lundi, aussi peut-on s'attendre à des volumes d'activité considérablement plus minces que d'habitude, sur les marchés qui seront ouverts', souligne Michael Brown, stratège de recherche senior chez Pepperstone.

La séance pourrait s'avérer d'autant plus calme en termes de volumes qu'aucune donnée macroéconomique notable ne figure au calendrier ce lundi, les autres jours de cette dernière semaine de mai s'annonçant toutefois plus riches en statistiques.Ainsi, sur le vieux continent, les opérateurs prendront connaissance notamment des indices du sentiment économique de Bruxelles, ainsi que d'une nouvelle estimation de la croissance française, ou de l'inflation en France et en Allemagne.Aux Etats-Unis, sont attendus dans les prochains jours l'indice de confiance du Conference Board, une estimation du PIB, puis les revenus et dépenses des ménages (accompagnés de l'indice des prix PCE surveillé de près par la Fed).

Sur le front des publications d'entreprises, c'est surtout celle du spécialiste des puces pour l'IA -et l'une des toutes premières capitalisations mondiales- Nvidia, prévue mercredi soir, qui devrait retenir l'attention des investisseurs.'Ses ventes devraient rester en voie pour répondre aux attentes du marché, mais, comme pour les deux derniers trimestres, nous ne prévoyons pas de dépassement d'attentes et de relèvement d'objectifs significatifs', pronostiquait HSBC il y a dix jours.'Il faudra surveiller s'il y a du changement au niveau de la répartition géographique des acheteurs de processeurs Nvidia du fait de la guerre commerciale', pointe Christopher Dembik, senior investment adviser chez Pictet Asset Management.

Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.