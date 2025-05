Fermeture CAC40: vers 7750 pts, ambiance morose pour la fin de semaine

publié le 30/05/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un repli de 0,36%, à 7751 points, pénalisée par Sanofi (-4,8% après qu'une étude de phase 3 n'a pas atteint son objectif principal) et STMicro (-1,9%) notamment. Malgré une 4e séance consécutive en rouge, l'indice parisien parvient à conclure la semaine avec un gain modeste de 0,2%, s'appuyant sur sa performance du début de semaine (+1,2% lundi).

Outre-Atlantique, l'ambiance est aussi maussade avec un S&P500 à -0,1% et un Nasdaq qui lâche près de 0,4%. Les marchés doivent composer avec le ping-pong judiciaire qui se joue outre-Atlantique entre la Maison Blanche et les juges fédéraux autour de la question des droits de douane.Alors que les investisseurs espéraient bénéficier d'un répit sur le front commercial, une cour d'appel a finalement décidé hier de maintenir en urgence les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump, le temps de se prononcer sur le fond.

La veille, le Tribunal du commerce international, basé à New York, avait lui estimé que la législation invoquée par le président américain pour imposer ses surtaxes douanières ne lui permettait pas d'imposer de telles sanctions.Cet imbroglio judiciaire vient entretenir le climat de confusion et d'interrogations sur le commerce qui règne sur les places boursières mondiales depuis le début de l'année.Selon les analystes, ces incertitudes sont loin d'être réglées, d'autant que la Chine viole les règles fixées par les USA (contournement des 'tarifs'), et un durcissement de ton de Trump pourrait être encore à l'origine de nouvelles secousses sur les marchés.

Coté statistiques, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,2% en avril en rythme séquentiel, après +0,7% le mois précédent, tandis que leurs revenus se sont accrus de 0,8%, après +0,7% en mars, selon le Département du Commerce.Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation dit 'PCE' -très surveillé par la Fed- est ressorti à +2,1% en avril en rythme annuel (après +2,3% en mars). En données sous-jacentes (hors énergie et alimentation), il s'est établi à +2,5% (après +2,7%).L'inflation PCE d'avril, la mesure d'inflation préférée de la Fed, chute à 2,1 %, en dessous des attentes de 2,2 %.L'inflation 'core PCE' chute à 2,5 %, conformément aux attentes et reste à son plus bas niveau depuis septembre 2024.

En Europe, les signaux de récession continuent de se succéder : les ventes au détail ont baissé de manière inattendue (-1,1%) en avril en Allemagne, les consommateurs ayant moins acheté dans les rayons non alimentaires durant un mois où l'inflation a pourtant continué de ralentir.L'Office fédéral de la statistique (Destatis) précise que les ventes avaient augmenté de 0,9% sur un mois en mars et progressé de 3,3% sur un an.A l'issue de sa rencontre avec Donald Trump, hier à la Maison Blanche, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a assuré ne pas avoir abordé la question de l'évolution de la politique monétaireLe patron de la Fed s'est contenté de rappeler que les décisions de la banque centrale dépendraient entièrement des données économiques à venir et de leurs implications sur les perspectives économiques.

Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat se détendent un peu, les Treasuries américains à 10 ans stagnent vers 4,425% après avoir dépassé le seuil des 4,60% la semaine passée (et 4,54% hier matin), le '30 ans' rajoute +1Pt vers 4,943%, le '2 ans' reste inchangé.En Europe, le 10 ans allemand, taux de référence de la zone euro, rajoute 0,7Pt à 2,521%, nos OAT stagnent vers 3,175/3,18%... à quelques heures de la publication du verdict de Standard & Poors sur notre dette (22H).Le pétrole chute de -0,5% à Londres, vers 63,8$ la baril, alors que l'Arabie réfléchit à augmenter sa production de +410.000 barils/jour.Le Dollar grignote 0,15% face à l'Euro qui se tasse vers 1,1355$.Dans l'actualité des sociétés tricolores, EssilorLuxottica annonce avoir conclu un accord prévoyant l'acquisition d'Optegra, plateforme d'ophtalmologie intégrée, en forte croissance et opérant au Royaume-Uni, en République Tchèque, en Pologne, en Slovaquie et aux Pays-Bas.

TotalEnergies annonce que l'Autorité du marché de l'énergie de Singapour a délivré une licence conditionnelle à Singa Renewables, sa coentreprise avec RGE, pour importer 1 GW d'électricité renouvelable depuis l'Indonésie.Alstom annonce la mise en service commerciale de l'extension de la ligne 1 du métro de Kanpur, avec l'ajout de cinq stations souterraines.