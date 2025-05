Fermeture CAC40: marchés prudents, suspendus aux résultats de Nvidia

publié le 28/05/2025

(CercleFinance.com) - La prudence domine à la Bourse de Paris qui conclut la séance sur un repli limité de 0,49%, à 7788 points, à quelques heures des très attendus résultats de Nvidia, le géant états-unien des cartes à puce. Les résultats de la firme US seront particulièrement scrutées : ils pourraient alimenter le récent élan haussier ou, au contraire, marquer la fin du rebond.

Avec une capitalisation boursière qui dépasse aujourd'hui 3.300 milliards de dollars, le groupe californien fait face à des attentes élevées.'Au moindre faux pas, l'action pourrait brutalement corriger', avertit Jacob Falkencrone, le responsable mondial de la stratégie d'investissement chez Saxo.'Il ne suffira pas de bons chiffres: Nvidia doit prouver qu'il reste en mesure de maintenir un rythme de croissance hors norme', ajoute l'analyste.

'Quoi qu'il en soit, les investisseurs vont devoir boucler leur ceinture: la publication de Nvidia ne va pas seulement s'avérer déterminante pour l'avenir de la société, mais elle va aussi envoyer un signal clair aux marchés sur la trajectoire future de l'ensemble du secteur de l'IA.Sachant que toute surprise, dans un sens ou dans un autre, risque d'impacter fortement les indices et que les raisons de se montrer optimistes se font rares en ce moment, la prudence devrait rester de mise aujourd'hui.

En attendant, l'indice parisien est notamment pénalisé par le net repli du secteur auto : Renault et Stellantis (qui a choisi son nouveau CEO, voir ci-dessous) lâchent 2,2% chacun.La soirée sera également marquée par la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed.Les 'minutes' du FOMC du début du mois devraient confirmer l'approche prudente de la banque centrale américaine, qui privilégie une stratégie d'attentisme face à un environnement économique marqué par une incertitude persistante.

D'après les économistes, le document ne devrait pas fondamentalement modifier les anticipations actuelles du marché, qui table toujours sur deux baisses de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année.Dans ce contexte, les T-Bonds US se dégradent nettement : de +6,5% sur le '10 ans' vers 4,5020% et de +6,5Pts sur le '30 ans' qui revient tutoyer les 5,005%.En Europe, les Bunds se tendent de +2,5Pts vers 2,557% et nos OAT se dégradent de façon plus modérée avec +1,7Pt à 3,228%.Sur le front des statistiques, au premier trimestre 2025, le produit intérieur brut (PIB) de la France en volume rebondit modérément de 0,1% (après arrondi), selon les données CVS-CJO de l'Insee, qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation provisoire de fin avril.

Les dépenses de consommation des ménages français en biens rebondissent légèrement sur un mois en avril (+0,3% en volume, après 1,1% en mars - révisé d'une estimation initiale de -1%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.L'Euro se replie de 0,4% face au $ vers 1,129$.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Pierre & Vacances-Center Parcs publie une perte nette de 102 millions d'euros au titre de son premier semestre 2024-25 (clos fin mars), contre une perte de 82,4 millions un an auparavant, impacté par un effet calendaire défavorable.Stellantis a annoncé mercredi avoir désigné au poste de directeur général (CEO) Antonio Filosa, son actuel directeur opérationnel pour la région Amériques et directeur de la qualité, privilégiant ainsi la piste d'une candidature interne pour succéder à Carlos Tavares, qui avait quitté le groupe en fin d'année dernière.

Eurazeo annonce être entré en négociations exclusives pour investir dans 3P, éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions de gestion des marchés publics, couvrant la totalité du cycle d'achats ainsi que du post-achats pour les institutions du secteur public.Enfin, Alstom annonce que ses investissements en Pologne atteindront 487 millions de zlotys (près de 115 ME) entre 2022 et 2027 pour développer ses sites de Chorzów, Wrocław et Nadarzyn.