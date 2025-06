Fermeture Wall Street en hausse, portée par Nvidia et les espoirs commerciaux

publié le 03/06/2025

par Saeed Azhar

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, portée par les gains de Nvidia et d'autres fabriquants de semi-conducteurs, dans l'attente de potentielles négociations entre les Etats-Unis et leurs partenaires commerciaux sur les droits de douane, à propos desquels les investisseurs espèrent de la clarté.

L'indice Dow Jones a gagné 0,51%, ou 214,16 points, à 42.519,64 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 34,43 points, soit 0,58%, à 5.970,37 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 156,34 points (0,81%) à 19.398,96 points.

La Maison blanche a réitéré qu'un entretien téléphonique entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping était imminent, alors que le président américain a récemment accusé la Chine d'enfreindre l'entente scellée en mai à Genève pour apaiser les tensions commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Pékin a dénoncé des accusations sans fondement et souligné qu'il protégerait ses intérêts.

Par ailleurs, d'après un document que Reuters a pu consulter, Washington réclame des pays qu'ils lui soumettent d'ici mercredi leurs meilleures offres commerciales, une manière d'accélérer les négociations bilatérales avant l'expiration, dans cinq semaines, de la trêve déclarée par Donald Trump pour les vastes taxes douanières dites "réciproques".

"Ce qui compte le plus pour les investisseurs, c'est que l'administration ne va pas imposer des droits de douane bien plus importants que prévu et les laisser en place, un scénario qui aurait vraisemblablement conduit à une récession", a commenté Chris Zaccarelli, directeur des investissements de Northlight Asset Management.

"Le fait que les Etats-Unis dialoguent activement avec un grand nombre de partenaires commerciaux - Chine, Royaume-Uni, Japon, UE... - rend les investisseurs plus optimistes", a-t-il ajouté.

Ces dernières semaines, dans le contexte d'apaisement des tensions commerciales, les principaux indices de Wall Street ont rebondi du creux début avril provoqué par l'annonce de Donald Trump de vastes taxes douanières contre des dizaines de pays.

Un rapport du département américain du Travail publié dans la journée montre que le nombre d'offres d'emploi aux Etats-Unis a augmenté plus que prévu en avril, mais que les licenciements ont également été plus nombreux, suggérant un ralentissement du marché du travail du fait des craintes sur les répercussions des droits de douane.

Les investisseurs attendent la publication, vendredi, de données mensuelles sur l'emploi pour avoir davantage d'éléments.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les technologies de l'information ont fini la séance dans le vert dans le sillage des gains de Nvidia, qui a pris 2,9%, tandis que Broadcom a atteint un record de clôture après avoir annoncé qu'il commençait à livrer ses dernières puces destinées à l'intelligence artificielle (IA).

Notant qu'il était attendu que Donald Trump et Xi Jinping discutent notamment de la question des semi-conducteurs s'ils venaient effectivement à s'entretenir, Angelo Zino, analyste chez CFRA Research, a souligné que cela devrait profiter à Nvidia, le poids lourd de l'IA étant "grosso modo tenu à l'écart de la Chine à l'heure actuelle". Dollar General a bondi de 15,8% après avoir communiqué des prévisions de ventes annuelles supérieures aux attentes et fait état de résultats trimestriels solides.

Pinterest a progressé de 3,8% après que JPMorgan a relevé sa recommandation pour la plateforme.

Reddit a reculé de 1,1% à la suite d'une panne ayant affecté quelque 29.000 utilisateurs dans la journée, selon le site spécialisé Downdetector.com.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Rédigé par Jean Terzian)