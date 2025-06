Pré-clôture CAC40: en légère hausse tandis que Wall Street bondit

publié le 06/06/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris grappille actuellement 0,2%, autour des 7805 points, aidée par Eurofins Scientific (+1,7%), Capgemini (+1,6%) ou encore Legrand (+1,2%). Le marché parisien efface momentanément son repli de la veille (-0,2%), après le discours plus prudent qu'attendu de la BCE hier.

En effet, si l'institution a baissé ses taux pour la huitième fois consécutive en moins d'un an, elle a également laissé entrevoir une 'pause' dans son cycle d'assouplissement monétaire durant l'été.'Une pause est très probable cet été, le temps pour la BCE d'évaluer les risques liés au commerce et la résilience de la demande intérieure', abonde David Zahn, le responsable de la gestion obligataire européenne chez Franklin Templeton.

'A plus long terme, le rééquilibrage budgétaire et les vents contraires extérieurs orienteront les perspectives vers une position plus neutre', ajoute-t-il.Malgré cette déception, le CAC affiche pour l'instant une hausse symbolique de 0,5% sur l'ensemble de la semaine.Du coté des statistiques, le très attendu rapport sur l'emploi US montre que l'économie américaine a créé 139.000 emplois non-agricoles en mai, selon les statistiques publiées vendredi par le Département du Travail, pour un taux de chômage qui est resté stable à 4,2%.

A titre de comparaison, les économistes s'attendaient à 130.000 créations d'emplois et à un taux de chômage de 4,2%.Ces chiffres sont d'autant plus suivis qu'ils risquent d'avoir un impact décisif sur les prochaines décisions de la Réserve fédérale.Les intervenants situent actuellement à seulement 32% la probabilité d'une baisse des taux fin juillet, mais à près de 55% en septembre, selon le baromètre FedWatch de l'opérateur boursier CME Group.En France, après deux mois de hausse, la production se replie dans l'industrie manufacturière en avril 2025 ( 0,6 % après +0,5 % en mars 2025) et plus nettement dans l'ensemble de l'industrie selon l'Insee ( 1,4 % après +0,1 %).

Le solde commercial de la France diminue légèrement en avril 2025 (- 0,1 milliard d'euros) pour s'établir à - 7,4 milliards d'euros selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, après avoir enregistré un recul plus important le mois précédent (- 0,5 milliard d'euros).Outre-Atlantique, le vert est de mise avec S&P, Nasdaq et Dow Jones qui gagnent entre 1,1 et 1,3% malgré le dernier épisode haut en couleur de la présidence Trump, exposant l'affrontement médiatique entre le président et son ex-bras droit Elon Musk. Sur le marché des changes, l'euro lâche 0,4% face au billet vert, restant néanmoins autour des 1,14$. Dans l'actualité des sociétés tricolores, Airbus annonce que l'agence fédérale allemande des achats militaires a signé un contrat pour équiper 23 A400M de l'armée de l'air allemande du système de protection DIRCM (Directed Infrared Counter Measures) des systèmes de protection infrarouge.

Canal+ annonce devenir le premier opérateur à distribuer Netflix dans ses offres en Afrique subsaharienne francophone, grâce à l'extension de son partenariat stratégique avec la plateforme.Oddo BHF maintient sa note ' neutre ' sur le titre Hermès International avec un objectif de cours relevé de 2369 à 2405 euros, mais qui ne laisse toujours pas entrevoir un potentiel important d'appréciation à 12 mois.