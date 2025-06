Fermeture CAC40: en léger repli, repasse sous les 7800 points

publié le 05/06/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un repli de 0,18%, à 7790 points, pénalisée par Pernod Ricard qui cède 5% derrière Airbus (-2,7%) et Hermès (-1,7%). Principal rendez-vous de la journée, la Banque centrale européenne (BCE) a abaissé jeudi ses taux directeurs d'un quart de point, pour la huitième fois en moins d'un an, afin de soutenir l'activité économique dans la zone euro sur fond de tensions commerciales mondiales.

Le Conseil des gouverneurs indique avoir décidé de réduire le taux de la facilité de dépôt à 2%, celui des opérations principales de refinancement à 2,15% et celui de la facilité de prêt marginal à 2,40%.Cet assouplissement de sa politique monétaire, largement anticipé par les marchés financiers, intervient sur fond de reflux de l'inflation, revenue autour de l'objectif de 2% à moyen terme que s'est fixé la BCE.L'institution estime cependant que l'incertitude autour des politiques commerciales devrait peser sur l'investissement des entreprises et les exportations, notamment à court terme.

La séance a été ponctuée par la publication de nombreuses statistiques. Ainsi, les prix à la production industrielle ont diminué de 2,2% en avril 2025 dans la zone euro et de 2,1% dans l'UE, par rapport à mars 2025, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.En Allemagne, les commandes à l'industrie ont augmenté de 0,6% en avril, selon des données publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique qui montrent que la première économie d'Europe encaisse pour le moment plutôt bien le choc lié aux nouveaux droits de douane américains.Outre-Atlantique, la productivité non-agricole aux Etats-Unis a reculé de 1,5% en rythme annualisé au premier trimestre 2025, indique le Département du Travail, alors que l'estimation préliminaire tablait sur un repli plus modéré de 0,8%Par ailleurs, le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit en avril grâce notamment à une baisse des importations qui suggère que la politique commerciale protectionniste de Donald Trump commence déjà à porter ses fruits.

Soutenu par ailleurs par une hausse des exportations, le déficit américain est tombé à 61,6 milliards de dollars, contre 138,3 milliards de dollars le mois précédent, selon les données publiées jeudi par le Département du Commerce.Enfin, le Département du Travail annonce avoir enregistré 247 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 26 mai, en hausse de 8 000 par rapport à la semaine précédente (dont le chiffre a été révisé à la baisse de 240 à 239 000).Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans évoluent à 4,38% tandis que le Bund de même échéance est à 2,58% et l'OAT française à 3,26%.A Londres, le baril de Brent s'échange contre 65,5$ (+0,9%) et l'euro grappille 0,2% face au billet vert autour des 1,144$.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Eutelsat et Orange ont signé un partenariat pour consolider le positionnement d'Orange dans le domaine des télécommunications par satellite en orbite basse (LEO) grâce à la constellation de satellites OneWeb d'Eutelsat.Dassault Aviation et Tata Advanced Systems ont signé quatre accords de transfert de production en vue de fabriquer le fuselage de l'avion de combat Rafale en Inde.

Safran a annoncé hier l'inauguration de nouveaux moyens industriels sur son site de Molsheim (Alsace) pour soutenir la production et la maintenance de ses systèmes d'atterrissage et de freinage.Enfin, EDF, via sa filiale EDF Renouvelables et en partenariat avec Enbridge Éolien France 2 (filiale d'Enbridge Inc. et CPP Investments), annonce la mise en service du parc pilote Provence Grand Large, première installation éolienne flottante en France et en Méditerranée.