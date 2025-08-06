Ouverture CAC40: tente de renouer avec les 7700 pts dans des volumes restreints

publié le 07/08/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris gagne près de 0,8 % ce matin, autour des 7695 points, bien aidée par Accor (+3,5 %), Saint-Gobain (+2,6 %) et Edenred (+2,1 %), le tout dans des volumes réduits, caractéristiques de la période estivale.La séance d'hier a permis à l'indice parisien de repartir à la hausse, avec un gain de près de 0,2 %, les investisseurs ayant effectué un retour prudent vers les actifs risqués, à la faveur de quelques rachats à bon compte.

Mais les intervenants restent en quête de catalyseurs après avoir tourné la page des nouveaux droits de douane américains, qui doivent officiellement entrer en vigueur aujourd'hui.Hormis les incertitudes entourant toujours les relations commerciales avec la Chine, qui reste confrontée à la date butoir du 12 août pour parvenir à un accord durable avec Washington, aucun élément majeur ne semble de nature à réveiller les marchés dans l'immédiat.Cela n'a pas empêché Wall Street de finir dans le vert hier, tirée par les grandes valeurs technologiques comme Apple ou Amazon, mais dans un marché affichant assez peu de conviction.

L'indice Dow Jones a repris 0,2 %, le S&P 500 a gagné 0,7 %, tandis que le Nasdaq Composite progressait de son côté de 1,2 %.La saison des résultats a été bonne, aux Etats-Unis comme en Europe, mais il semble aujourd'hui difficile de prévoir d'où viendra le potentiel de hausse supplémentaire.En Europe, l'heure pourrait rester à la prudence alors que la Banque d'Angleterre doit rendre à 13 h 00 ses décisions de politique monétaire.La BoE devrait logiquement annoncer une baisse de ses taux face au ralentissement de la croissance dans le pays, mais les observateurs seront surtout à l'affût d'indications concernant son calendrier pour les mois à venir.

La séance sera rythmée par la parution de données sur la productivité, sur les inscriptions aux allocations chômage et sur les stocks des grossistes aux Etats-Unis.Concernant l'Hexagone, le déficit commercial de la France est resté pratiquement stable à 7,62 milliards d'euros en juin, après 7,63 milliards le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.D'un mois sur l'autre, les exportations françaises se sont accrues de 3,4 % à un peu plus de 50,6 milliards d'euros, mais cette progression s'est trouvée contrebalancée par des importations en hausse de 2,9 % à moins de 58,3 milliards.Enfin, notons qu'outre-Rhin, après un tassement de 0,1 % en mai (chiffre fortement révisé d'une première estimation qui était de +1,2 %), la production industrielle allemande en volume a reculé de 1,9 % en juin par rapport au mois précédent, selon Destatis.

Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans reste stable à 4,22 %, tandis que celui du Bund allemand est aussi stable, autour des 2,63 %.Du côté des devises, l'euro grappille 0,2 % face au billet vert, à 1,168 USD.Le baril de Brent se traite autour de 66,8 USD (-0,2 %).Dans l'actualité des sociétés tricolores, Bouygues Telecom a annoncé avoir été victime d'une cyberattaque ayant permis l'accès non autorisé à certaines données personnelles de 6,4 millions de comptes clients.Valneva fait part de la levée de l'arrêt temporaire de la FDA américaine sur l'utilisation d'Ixchiq, son vaccin contre le CHIKV, chez les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que de son accord sur une mise à jour des caractéristiques du produit.Enfin, Getlink, la maison mère d'Eurotunnel, annonce que LeShuttle a transporté 267 359 véhicules de tourisme au mois de juillet, en hausse de 4 % en comparaison annuelle, et LeShuttle Freight, 100 401 camions, en repli de 2 % par rapport à juillet 2024.

