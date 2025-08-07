Fermeture CAC40: gagne près de 1% et renoue avec les 7700 pts

publié le 07/08/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,97%, à 7709 points, profitant des performances de Accor (+5,4%), Teleperformance (+3,6%) et Stellantis (+3,4%).De façon assez surprenante, les investisseurs semblent déjà avoir tourné la page des nouveaux droits de douane US, qui sont officiellement entrés en vigueur aujourd'hui.

Pas non plus de réactions aux menaces de Trump d'amplifier les 'tarifs' douaniers du Japon et de l'Europe si les investissements promis ne sont pas mis en oeuvre.Les incertitudes subsistent par ailleurs autour des relations USA/Chine alors que la Maison Blanche a laissé à Pékin jusqu'au 12 août pour parvenir à un accord durable avec Washington.Le Nasdaq s'arroge d'ailleurs 0,6%, tiré par les grandes valeurs technologiques comme Apple, Amazon ou Nvidia.

Le S&P 500 stagne malgré l'annonce de 166 MdsUSD de 'buyback' (rachats de titres) depuis début juillet par les entreprises de l'indice, ce qui constitue un record absolu en 4 semaines ; et ce n'est pas terminé.En Europe, l'Euro Stoxx 50 grimpe de +1,4%, Londres recule en revanche de -0,6% alors que la Banque d'Angleterre a bien réduit son taux directeur de 0,25% mais ne donne pas d'indication sur ses prochaines décisions de politique monétaire pour les mois à venir.

Les investisseurs ont pu prendre connaissance de plusieurs statistiques US au fil de la séance, à l'instar des nouvelles inscriptions aux allocations chômage (+7 000, pour atteindre 226 000) ou des stocks des grossistes (+0,1%) en juillet.Concernant l'Hexagone, le déficit commercial de la France est resté pratiquement stable à 7,62 milliards d'euros en juin, après 7,63 milliards le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.

D'un mois sur l'autre, les exportations françaises se sont accrues de 3,4% à un peu plus de 50,6 milliards d'euros, mais cette progression s'est trouvée contrebalancée par des importations en hausse de 2,9% à moins de 58,3 milliards.Enfin, notons qu'outre-Rhin, après un tassement de 0,1% en mai (chiffre fortement révisé d'une première estimation qui était de +1,2%), la production industrielle allemande en volume a reculé de 1,9% en juin par rapport au mois précédent, selon Destatis.Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans reste stable à 4,228%, tandis que celui du Bund allemand est aussi stable, autour des 2,637% ; l'OAT reste figée vers 3,303%.

Du côté des devises, l'euro cède 0,2% face au billet vert, à 1,163 USD.Le baril de Brent se traite autour de 66,7 USD (-0,3%).Dans l'actualité des sociétés tricolores, Bouygues Telecom a annoncé avoir été victime d'une cyberattaque ayant permis l'accès non autorisé à certaines données personnelles de 6,4 millions de comptes clients.Valneva fait part de la levée de l'arrêt temporaire de la FDA américaine sur l'utilisation d'Ixchiq, son vaccin contre le CHIKV, chez les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que de son accord sur une mise à jour des caractéristiques du produit.Enfin, Getlink, la maison mère d'Eurotunnel, annonce que LeShuttle a transporté 267 359 véhicules de tourisme au mois de juillet, en hausse de 4% en comparaison annuelle, et LeShuttle Freight, 100 401 camions, en repli de 2% par rapport à juillet 2024.

