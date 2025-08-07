Ouverture CAC 40: en légère hausse, tracté par le secteur auto

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris grappille 0,2% ce matin, autour des 7725 points, soutenue par le secteur auto avec +1,4% pour Renault et +1,1% pour Stellantis dans un marché peu animé : en effet, aucun indicateur majeur ne figure à l'ordre du jour et de nombreux investisseurs sont en congé.

A ce stade de la semaine, le CAC affiche une hausse hebdomadaire de 2,2%, un score qui devrait lui permettre d'effacer une grande partie des lourdes pertes qu'il avait accusées la semaine passée (-3,6%).Alors que la mauvaise surprise de l'emploi américain de vendredi dernier avait accentué les craintes d'un ralentissement de la première économie mondiale, les intervenants ont semblé vouloir relativiser cette menace cette semaine.

Ils ont visiblement préféré voir le verre à moitié plein en considérant que la décélération de l'activité outre-Atlantique était de nature à ouvrir la voie à une baisse de taux de la Fed dès le mois prochain.D'après le baromètre FedWatch du CME, la probabilité d'un assouplissement de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale le 17 septembre est désormais évaluée à plus de 91%.Les marchés ont en revanche réagi de manière plus prudente aux informations évoquant la nomination de Christopher Waller, un membre de la Fed favorable aux baisses de taux, pour succéder à Jerome Powell à la tête de l'institution en mai 2026.

'Peut-être parce qu'ils craignent une période de double présidence de la Fed avec des communications officielles de la Fed et de Jerome Powell qui seraient parasitées par Christopher Waller', expliquent les équipes d'IG France.'Autre possibilité : la crainte des marchés d'une Fed qui adopterait une posture plus accommodante, faisant courir le risque d'un retour plus tardif de l'inflation vers l'objectif, ou pire, favorisant un rebond de l'inflation', ajoute la société de courtage.L'annonce de la nomination de Stephen Miran, le conseiller économique de Donald Trump, en remplacement de la gouverneure démissionnaire de la Fed Adriana Kugler a suscité moins de réactions.

En Europe, les traders ont également réagi positivement à l'éventualité d'une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine, même si la Maison-Blanche n'en a pas encore confirmé la date.'Cette perspective, bien que toujours entourée d'incertitudes, a contribué à réduire les primes de risque sur les actifs exposés à la guerre en Ukraine', souligne Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.Les investisseurs ont également bien digéré l'annonce par Donald Trump de la mise en place de droits de douane prohibitifs sur les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs importés aux Etats-Unis.Cela n'a pas empêché les grandes valeurs technologiques américaines d'amorcer un spectaculaire rebond, portées par la perspective d'une hausse des taux d'intérêt et la thématique toujours porteuse de l'IA.

Le Nasdaq Composite, l'indice de référence de la tech, s'est ainsi rapproché hier à moins de 50 points de son record historique des 21 457,5 points.Si le retour de l'appétit pour le risque a profité aux rendements obligataires, il n'a pas bénéficié au dollar, le billet vert cédant à ce stade de la semaine 2% face à l'euro, dans un contexte d'anticipation des baisses de taux aux Etats-Unis. L'euro s'échange contre un dollar et seize cents (1,165 USD).Le marché du pétrole demeure volatil, coincé entre les tensions sur le commerce et les craintes d'une surabondance de l'offre. A Londres, le baril recule vers soixante-six dollars et trente cents (66,3 USD) (-0,2%).Dans l'actualité des sociétés tricolores, Airbus a annoncé hier soir avoir livré 67 appareils commerciaux au cours du mois de juillet auprès de 41 clients. L'avionneur a par ailleurs enregistré un total de 7 nouvelles commandes au cours du mois.

Alstom annonce avoir dévoilé le 7 août 2025 à Bucarest Nord le design de la locomotive électrique Traxx Universal destinée à l'Autorité roumaine de réforme des chemins de fer (ARF) et lancé sa phase d'essais dynamiques à Faurei.Archos publie pour le premier semestre 2025 un résultat net de un million six cent mille euros, en croissance de 169% en comparaison annuelle, ainsi qu'un résultat d'exploitation en hausse de 360% à 1,8 MEUR, soit un record à 8,4% du CA.Gérard Perrier Industrie, groupe spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, affiche un chiffre d'affaires presque stable (+0,9%) à 157,9 MEUR pour le premier semestre 2025.