Pré-ouverture CAC 40: la hausse se poursuit prudemment en attendant Jackson Hole

publié le 18/08/2025

(Zonebourse.com) - Après avoir aligné deux semaines consécutives de hausse, la Bourse de Paris devrait ouvrir sur une progression modérée lundi matin, une certaine prudence étant de mise à quelques jours de l'ouverture de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, aux Etats-Unis, alors que les investisseurs s'interrogent sur l'évolution des politiques monétaires.

Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui a basculé sur l'échéance septembre - avance de 10,5 points à 7951,5 points, laissant entrevoir une poursuite de la dynamique positive des dernières semaines.Dans un climat de trêve estivale, le marché parisien était parvenu à s'adjuger plus de 2,3% la semaine passée, une trajectoire positive qui lui a permis de franchir tour à tour les seuil des 7700, 7800 puis 7900 points.

Suite à ce net rebond, le CAC ne se situe plus qu'à environ 4% de son plus haut historique de 8257,8 points établi au mois de mars.Les marchés d'actions américains, qui sortent eux de six semaines de progression sur huit, ont de leur côté enchaîné les records la semaine dernière, à l'exception du Dow Jones qui demeure toujours à une bonne longueur (autour de 5%) de son sommet atteint en décembre dernier.La semaine qui s'ouvre aujourd'hui va permettre d'apporter quelques indices sur les chances de voir ce 'rally' haussier se poursuivre, avec peut-être de nouveaux records à la clé.

Le symposium de Jackson Hole (Wyoming), qui s'étalera sur trois jours à partir de jeudi, sera dominé vendredi par l'intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédéraleSi aucune annonce spectaculaire n'est à envisager, les investisseurs espèrent obtenir quelques indices sur la volonté du patron de la Fed de procéder à un assouplissement monétaire très attendu le mois prochain.Le 'rally' affiché par les marchés d'actions américains, ainsi que par leurs homologues européens, depuis cinq mois repose essentiellement sur l'espoir de voir la banque centrales américaine baisser ses taux afin de relancer une croissance américaine qui semble désormais en perte de vitesse, et ce en dépit de la persistance de l'inflation.

Si, en fin de compte, la déception était en rendez-vous, le redressement des places boursières pourrait bien venir à s'interrompre.Le discours de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, sera également suivi, mais il est programmé pour samedi, alors que les marchés financiers seront fermés.La situation sur le front macroéconomique sera par ailleurs suivie de près alors que la saison des résultats touche largement à sa fin. La publication, mercredi soir, des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed sera tout particulièrement scrutée, même si les intervenants ne manqueront pas de les relativiser puisqu'elles ne tiendront pas compte des chiffres de l'emploi décevants publiés début août.Sur l'agenda des indicateurs figurent également les indices d'activité PMI en Europe, qui devraient confirmer jeudi que le secteur manufacturier reste à la peine et que la croissance sur le Vieux Continent reste essentiellement portée par le secteur des services.

Très attendue, la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine organisée ce week-end en Alaska n'a débouché sur aucune avancée tangible, donnant plutôt l'impression d'un exercice diplomatique visant à planifier de futures rencontres, sans résultat concret dans l'immédiat.Un rendez-vous plus prometteur se profile cependant aujourd'hui puisque le président américain a prévu de s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, un événement qui pourrait déboucher sur des avancées substantielles et donner un nouvel élan aux relations entre Washington et Kiev.'Pour nous, un cessez-le-feu en Ukraine n'est qu'une question de temps, et le thème de la reconstruction du pays prend déjà de l'ampleur', rappelle ce matin Joachim Klement, analyste chez Panmure Liberum, pour lequel un tel scénario ne manquerait pas de bénéficier aux valeurs cycliques européennes.Du côté des résultats, les comptes des distributeurs américains Home Depot, Target et Walmart permettront de mesurer, au cours des prochains jours, l'impact des nouveaux droits de douane sur la consommation des ménages aux Etats-Unis.

