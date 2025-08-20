Fermeture CAC 40: la prudence reste de mise à la veille de Jackson Hole

publié le 20/08/2025

(Zonebourse.com) - Après avoir gravité tout au long de la séance à proximité de son point d'équilibre, la Bourse de Paris conclut la séance sans grand mouvement, à 7973 points (-0,08%), partagée entre les hausses de Danone (+3,1%), Kering (+2,4%) et Pernod Ricard (+2,1%) et les replis de Schneider Electric (-3,4%), Saint-Gobain (-3,1%) ou Airbus (-2,5%).

Les volumes restent limités (2,6 MdEUR échangés au cours de la séance) alors que s'ouvrira demain le symposium économique de Jackson Hole, rendez-vous annuel des banquiers centraux de la planète, qui se conclura par la prise de parole de Jerome Powell prévue vendredi à 16h (heure de Paris).L'ambiance est plus morose à Wall Street où le Nasdaq lâche 1,1% tandis que le S&P500 cède 0,5%.

Si les marchés continuent d'anticiper à hauteur de 85% une baisse de taux de 25 points à l'issue de la réunion du mois de septembre, à en croire l'outil FedWatch du CME, certains économistes redoutent que le patron de la Fed se garde de toute annonce spectaculaire pour s'en tenir à l'approche attentiste ('wait and see') qu'il privilégie depuis plusieurs mois.Les incertitudes sur la teneur des propos de Jerome Powell ont lourdement pesé sur Wall Street hier, et plus particulièrement sur le compartiment technologique en raison de sa forte sensibilité à l'évolution des taux, ce qui s'est traduit par un repli de 1,5% du Nasdaq Composite à la clôture.

D'un côté, l'activité montre quelques signes de décélération, ce qui justifie des mesures de soutien, mais de l'autre, l'inflation continue de résister, ce qui fait redouter à certains l'installation d'un scénario 'stagflationniste', marqué par une croissance faible et des pressions persistantes sur les prix.'La façon dont Powell va réagir aux récents signes allant dans le sens d'une stagflation sera déterminante', préviennent les analystes de Bank of America.'Va-t-il s'inquiéter des récentes révisions à la baisse des chiffres de l'emploi, ou au contraire pencher pour la thèse d'un ralentissement de l'offre sur le marché du travail ?', s'interroge la banque d'affaires.

'Notre équipe de taux pense en tout cas qu'il ne sera pas aussi accommodant que ce qu'attend le marché', avertit BofA.Chez Saxo Banque, on pense aussi que Jerome Powell s'abstiendra de fournir des indications claires sur la décision que prendra la banque centrale le mois prochain.'La Fed doit encore prendre connaissance de données cruciales d'ici là, notamment les chiffres de l'emploi, de l'inflation (CPI) et des prix à la production (PPI) d'août, sachant que ces derniers seront particulièrement scrutés après le sursaut observé en juillet', insiste la banque scandinave.La publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale est également au programme du jour, même si ces 'minutes' tomberont à 20h00, après la clôture des marchés d'actions américains.

En attendant, les marchés ont pris connaissance des prix à la production en Allemagne. Ces derniers ont poursuivi leur repli pour le cinquième mois consécutif en juillet sous l'effet du recul continu des coûts de l'énergie, montrent des données publiées mercredi par l'Office fédéral de la statistique.Les prix producteurs ont diminué de 0,1% sur un mois et ont reculé de 1,5% par rapport à la même période de 2024, selon les chiffres de Destatis.Par ailleurs, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2% en juillet, stable par rapport au mois précédent, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide, tandis que celui de l'Union européenne est ressorti à 2,4%, contre 2,3% en juin.Sur le Forex, l'euro grappille 0,2% face au billet vert, à 1,166 USD.Le baril de Brent gagne près de 1,2% à Londres, autour des 66,7 USD, alors que les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont reculé de 6 millions de barils la semaine du 11 août par rapport à la semaine précédente, pour ressortir à 420,7 millions de barils.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Drone Volt a annoncé hier soir la signature d'un partenariat industriel avec TotalEnergies pour le déploiement de solutions d'inspection par drones sur plusieurs sites en France et à l'international.Carmat fait part d'une offre de reprise en plan de cession émanant de la société Hougou, 'family office' de Pierre Bastid, président du conseil d'administration de Carmat et actionnaire à hauteur d'environ 17% de son capital.AlphaValue maintient son conseil de 'vente' sur le titre Air France-KLM, avec un objectif de cours relevé de 9,20 EUR à 12,10 EUR.Selon la note, la révision de la valorisation s'appuie sur des hypothèses de productivité légèrement supérieures et sur le programme 'Back on Track', mais les analystes soulignent que 'les vents contraires liés aux taxes, à l'inflation et aux perturbations de flotte continuent de peser sur les coûts hors carburant'.Enfin, Saint-Gobain annonce que sa filiale CSR a conclu un accord pour la vente de son terrain Badgerys Creek situé à proximité du nouvel aéroport 'Western Sydney', pour un montant de 575 millions de dollars australiens (environ 320 millions d'euros).

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.