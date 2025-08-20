Ouverture CAC 40: hausse limitée en attendant le discours de Jerome Powell

publié le 22/08/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris gagne 0,2% ce matin autour des 7955 points, tirée par STMicro (+1,6%) et Teleperformance (+1,3%).Toute la planète finance gravite aujourd'hui autour du Wyoming, où se tient depuis hier le symposium de Jackson Hole, le grand rendez-vous annuel des banquiers centraux de la planète.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, pourrait donner cet après-midi des indices quant à l'évolution de la politique monétaire de la banque centrale américaine.Un nombre croissant d'analystes assurent cependant n'attendre aucune annonce spectaculaire en matière de politique monétaire, prévoyant plutôt que le patron de la Fed s'en tienne à son discours habituel de prudence.

'Ceux qui espèrent y voir plus clair aujourd'hui risquent d'être déçus', prévient Michael Brown stratège de marchés chez Pepperstone, pour lequel Powell devrait surtout chercher à garder toutes ses options ouvertes.'Il reste encore un mois avant la réunion de septembre du FOMC, et d'ici là on aura les chiffres de l'emploi d'août, ainsi que les rapports sur l'inflation (CPI/PPI)', rappelle-t-il.

'Vu que l'incertitude reste élevée, et que le risque d'inflation reste orienté à la hausse, Powell n'a aucun intérêt à s'engager aujourd'hui sur une direction précise', ajoute l'analyste.'Loin du message clair et direct de l'an dernier - quand il avait dit en gros qu'il 'était temps d'agir' - on peut s'attendre cette fois à un ton beaucoup plus nuancé', poursuit le professionnel.'Il devrait répéter que la politique actuelle reste 'bien calibrée' et que les risques pour les deux objectifs de la Fed (inflation et emploi) restent 'équilibrés des deux côtés'', ajoute-t-il.

Selon Michael Brown, les marchés pourraient donc être amenés à revoir à la baisse la probabilité d'une baisse de taux en septembre, susceptibles de passer selon lui d'environ 75% autour d'une parité à 50/50Si, en fin de compte, la déception devait être au rendez-vous, le récent redressement des places boursières pourrait venir à s'arrêter. Cette crainte a d'ailleurs alimenté cette semaine des prises de profits sur les valeurs technologiques, mais aussi une remontée de l'indice VIX du CBOE, considéré comme un thermomètre de la nervosité des marchés.Sur le front des statistiques, la contraction de l'économie allemande s'est révélée plus forte que prévu au deuxième trimestre, pénalisée par les performances décevantes du secteur industriel sur fond de repli des exportations du pays, montre la seconde estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi par l'Office fédéral de la statistique (Destatis).

L'Allemagne a subi sur la période avril-juin une décroissance de 0,3% de l'activité, alors que la première estimation donnait un repli plus limité de 0,1%, un chiffre que les économistes s'attendaient à voir être confirmé.Dans l'Hexagone, l'indicateur synthétique du climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, se maintient à 96 pour le troisième mois consécutif en août.Sur le marché des changes, le dollar fait lui aussi preuve de fermeté ce qui conduit l'euro à s'échanger au-dessous de 1,16 dollar, témoignant là encore de la circonspection des investisseurs quant à l'éventualité de prochaines baisses de taux.Le Brent recule de 0,2% au-delà de 67,5 dollars.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Air Liquide annonce avoir signé un accord engageant avec un fonds de Macquarie en vue de l'acquisition de DIG Airgas, société sud-coréenne à laquelle la transaction proposée attribue une valeur d'entreprise de 2,85 milliards d'euros.

Alstom a annoncé jeudi soir la signature d'un contrat de services ferroviaires de 75 millions de livres (environ 90 millions d'euros) sur huit ans avec Great Western Railway (GWR) en vue remettre en service de 26 trains destinés à circuler dans le sud-ouest de l'Angleterre.Enfin, Hermès annonce l'ouverture de son nouveau magasin agrandi dans le mall Galleria, dans le quartier de Gangnam à Séoul.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.