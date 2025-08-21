Pré-ouverture Wall Street ouvre baisse, l'optimisme sur les taux s'essouffle

publié le 25/08/2025

(Reuters) -La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, marquant une pause après la nette hausse enregistrée vendredi alors que le président de la Réserve fédérale américaine a laissé entendre lors du symposium de Jackson Hole qu'une baisse des taux d'intérêt pourrait être envisagée en septembre.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones, qui a terminé vendredi à un record de clôture, perd 96,78 points, soit 0,21%, à 45.534,96 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,16% à 6.456,85 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,14%, soit 30,03 points, à 21.466,50 points.

Les investisseurs font preuve de prudence ce lundi après l'optimisme suscité par les déclarations de Jerome Powell, qui ont conduit les traders à revoir à la hausse leurs paris sur une réduction des coûts d'emprunt de la Fed en septembre.

Si les données récentes suggèrent une augmentation des risques pour le marché du travail, comme l'a souligné Jerome Powell vendredi, la plupart des responsables de la banque centrale estiment que les droits de douane pourraient accentuer les pressions inflationnistes dans les mois à venir, ce qui a quelque peu tempéré l'optimisme au cours du week-end.

Les marchés attendent par ailleurs cette semaine un indicateur américain de premier ordre qui pourrait confirmer les craintes concernant l'inflation, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), la mesure préfére de la Fed pour ses décisions de politique monétaire.

L'indicateur, qui pourrait montrer une hausse de l'inflation sous-jacente à plus haut niveau depuis fin 2023, sera publié vendredi, quelques jours avant le rapport sur l'emploi la semaine prochaine. Ces deux indicateurs seront d'autant plus décisifs que Jerome Powell a averti qu'une perspective accommodante n'était pas une certitude.

Le président de la Fed de New York, John Williams, doit s'exprimer plus tard dans la journée.

Cette semaine sera également cruciale pour le secteur de l'IA, alors que les résultats trimestriels du géant Nvidia seront connus mercredi.

Aux valeurs, Keurig Dr Pepper perd 7,9% après avoir annoncé l'acquisition du groupe néerlandais spécialisé dans le café JDE Peet's pour 18,4 milliards de dollars.

Intel progresse pour sa part de 1,8% et poursuit ses gains après que le président américain Donald Trump a annoncé vendredi que le gouvernement allait prendre une participation de 9,9% dans le fabricant de puces.

L'action cotée aux États-Unis de PDD Holdings avance de 1,5% après que la plateforme de commerce électronique a dépassé ses estimations de chiffre d'affaires trimestriel.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur [L8N3UH0A0]

======================================================== NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Rédigé par Diana Mandiá)