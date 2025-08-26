Pré-ouverture Wall Street attend les résultats de Nvidia

publié le 27/08/2025

PARIS (Reuters) -Wall Street est vue plutôt stable mercredi et les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à mi-séance, les investisseurs attendant les résultats du géant américain Nvidia après avoir intégré les inquiétudes autour de la Fed et de la France. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street sans réelle direction, le Dow Jones prenant 0,05%, le Standard & Poor's 500 0,03% et le Nasdaq 0,02%. À Paris, le CAC 40 prend 0,41% à 7.741,43 points vers 10h29 GMT. À Francfort, le Dax reculé de 0,1% et à Londres, le FTSE croît de 0,04%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,17%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,14% et le Stoxx 600 0,11%.

Les résultats du géant américain technologique Nvidia au titre de son deuxième trimestre, attendus après la clôture des marchés mercredi, sont au centre des attentions.

Les investisseurs, qui s'attendent à une hausse de plus de 50% de ses ventes sur la période, scruteront notamment l'activité du géant américain en Chine après les tensions entre Washington et Pékin.

Nvidia a notamment conclu un accord avec l'administration de Donald Trump accordant au gouvernement américain 15% des recettes provenant de la vente de certaines puces avancées en Chine.

La réaction du titre, qui pourrait gagner ou perdre 260 milliards de dollars de valorisation selon la teneur de ses résultats, influencera les indices américains et mondiaux en donnant une tendance sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Dans l'attente de ces résultats, les marchés semblent avoir intégré les nouvelles craintes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Lisa Cook, gouverneure de la Fed que Donald Trump veut limoger, va intenter une action en justice pour empêcher le président américain d'arriver à ses fins, a affirmé mardi son avocat.

En Europe, les investisseurs achètent à la baisse après une chute des indices plombés notamment par la situation politique en France où le gouvernement du premier ministre François Bayrou, qui a demandé un vote de confiance au Parlement le 8 septembre sur la question de la maîtrise des finances, pourrait tomber. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N3UJ0EQ]

VALEURS EN EUROPE

Le secteur bancaire, en baisse de 1,33%, est encore le mauvais élève du continent après avoir déjà enregistré une chute mardi.

JD Sports Fashion prend 2,47% après la publication de ses résultats trimestriels et affiche la meilleure performance du FTSE 100.

Les valeurs françaises du Luxe tirent le CAC 40, LVMH, Hermès et Kering signant 3 des meilleurs performances de l'indice à mi-séance en prenant plus de 1%.

En Allemagne, Deutsche Bank et Commerzbank perdent 2,83% et 3,5% après avoir été dégradées par Goldman Sachs.

En Suisse, Givaudan abandonne 1,17% après avoir fixé mercredi de nouveaux objectifs de croissance pour 2030 et annoncé une refonte de sa direction.

TAUX

Les rendements allemands sont en légère baisse mercredi.

Le rendement du dix ans allemand recule de 1,6 pb à 2,7058%, celui du taux à deux ans perd 0,8 pb à 1,933%.

Le rendement du Treasury à dix ans prend 1,7 pb à 4,2731%, tandis que le rendement du titre à deux ans progresse de 1,4 pb à 3,6577%.

CHANGES

Le dollar rebondit mercredi après plusieurs séances de baisse.

Le dollar gagne 0,4% face à un panier de devises de référence, l'euro s'érode de 0,5% à 1,1583 dollar, et la livre sterling perd 0,34% à 1,3434 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont plutôt stables mercredi au lendemain d'une forte baisse, les marchés attendant de nouvelles évolutions dans la guerre en Ukraine et l'évaluation des conséquences des nouvelles taxes américaines sur l'Inde, troisième consommateur mondial de pétrole brut.

Le Brent perd 0,15% à 67,12 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,08% à 63,2 dollars.

AUCUN INDICATEUR ECONOMIQUE MAJEUR A L'AGENDA DU MERCREDI 27 AOÛT

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

