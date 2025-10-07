Ouverture Wall Street ouvre en hausse, les taux et l'IA en soutien

publié le 07/10/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert légère hausse mardi, au lendemain des nouveaux records de clôture du S&P 500 et du Nasdaq, alors que l'attention se porte vers la politique monétaire américaine et une série d'annonces liées au secteur de l'intelligence artificielle.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 77,60 points, soit 0,17% à 46.772,57 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 10% à 6.747,26 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,10%, soit 23,11 points, à 22.964,78

La Bourse de New York reste soutenue par la politique monétaire et les perspectives de secteurs porteurs tels que l'IA, et laisse de côté, au moins pour l'instant, les inquiétudes liées à la fermeture de l'administration américaine depuis mercredi dernier.

Les traders s'attendent à ce que la Réserve fédérale (Fed) abaisse ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion prévue plus tard ce mois-ci, une série de rapports publiés la semaine dernière ayant renforcé les craintes d'un affaiblissement du marché de l'emploi, malgré l'absence de chiffres officiels en raison des désaccords budgétaires au Congrès.

"Étant donné que le marché du travail ralentit, je pense que cela constituera une justification suffisante pour réduire davantage le taux directeur", a déclaré Jamie Cox, économiste chez Harris Financial Group.

La vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, doivent s'exprimer mardi et ses propos seront, comme à chaque fois, très suivis par les investisseurs.

Aux valeurs, Dell prend 4,4% après avoir relevé mardi sa prévision de croissance à long terme de son chiffre d'affaires et de son bénéfice, signe d'une demande solide liée au secteur de l'intelligence artificielle.

AMD avance de 6,6%, porté par des relèvements d'objectifs de cours de la part de Citigroup, Barclays et Bernstein, et alors que le titre avait déjà bondi de 23,7% la veille à la suite d'un accord pluriannuel avec OpenAI.

Tesla, qui devrait présenter mardi une version plus abordable de son SUV Model Y, cède 0,43%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)