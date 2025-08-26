Fermeture Wall Street termine en hausse avant les résultats de Nvidia

publié le 27/08/2025

par Noel Randewich

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, alors que les investisseurs attendent la publication des résultats trimestriels de Nvidia, prévus après la clôture des marchés.

L'indice Dow Jones a gagné 0,32%, ou 147,16 points, à 45.565,23 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 15,46 points, soit 0,24% à 6.481,40 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 45,87 points, soit 0,21% à 21.590,14 points.

Le cours de l'action du géant technologique américain a fluctué durant la séance.

"Nvidia va générer d'énormes gains au cours des neuf prochains mois, en plus d'une base de chiffre d'affaires déjà colossale", a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital.

Les géants de la technologie et de l'intelligence artificielle (IA) comme Alphabet, Amazon, Microsoft et Meta Platforms, qui comptent parmi les clients les plus importants de Nvidia, ont affiché des performances mitigées.

Certains investisseurs craignent que le secteur technologique dans son ensemble, qui représente environ la moitié du S&P 500, ne soit survalorisé. Sam Altran, co-fondateur d'OpenAI, a même évoqué une bulle.

Les marchés seront également attentifs à l'activité de l'entreprise en Chine.

La société a conclu un accord avec l'administration Trump accordant au gouvernement américain 15% des recettes provenant de la vente de certaines puces dans le pays.

Aux valeurs MongoDB a progressé après avoir relevé ses prévisions de bénéfice annuel.

J.M. Smucker a chuté après avoir publié un bénéfice du premier trimestre sous les attentes du marché.

