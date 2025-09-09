Pré-clôture CAC40 : renoue avec 7.750, sur fond d'embellie sur nos OAT, W-Street en territoire record

publié le 09/09/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris encaisse bien le 'choc politique' (en fait largement 'pricé' depuis le 25 août dernier) et progresse de +0,2% vers 7.750 points, tirée par Renault (+3,6%), Dassault et Publicis (+2,7%) mais freinée par L'Oreal et Kering (-1,3%).

Le CAC40 devance largement le DAX40 (+0,6%) et l'Euro-Stoxx50 (-0,1%) tandis que Wall Street vient de rouvrir sur une tendance légèrement positive (+0,2% pour le Nasdaq-100 qui flirte à 0,4% près avec son record absolu).Les investisseurs font montre d'un calme absolu alors que François Bayrou a remis vers 13H30 sa démission au président de la République : les noms qui circulent sont ceux de fidèles du Président, ou de personnalités issues du PS ayant un positionnement compatible avec la 'ligne de l'Elysée'.

Donc peu de changement de cap à attendre, sauf grosse surprise, le nouveau Premier ministre, le cinquième en trois ans ne devrait pas indisposer le smarchés.'Macron dispose de deux options : nommer un nouveau Premier ministre capable de rassembler la coalition actuellement au pouvoir, ou bien dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer de nouvelles élections législatives', rappelle Michael Brown, analyste marché chez Pepperstone.'Mais quel que soit son choix final, le futur chef du gouvernement devrait se heurter à de fortes résistances pour faire adopter les coupes budgétaires jugées nécessaires au redressement des finances publiques, un dossier qui a déjà coûté leur poste à Michel Barnier puis François Bayrou', ajoute le stratège.

À la suite de ces nouveaux développements, l'OAT à 10 ans surprend en améliorant ses positions par rapport au Bund qui se dégrade de +2,5Pts à 2,663% (+1,5Pt sur les BTP italiens à 3,5100%) tandis que nos effacent -1Pt à 3,465%, soit un spread revenu à 79 contre 82 pts. Cet écart -en lui-même- n'a rien d'alarmant mais il sera au coeur de l'attention des intervenants au cours des prochains jours.'En cas de scénario extrême et de démission du président Emmanuel Macron, le spread français dépasserait largement les 100 points de base, justifiant alors une intervention de la BCE pour limiter les effets de contagion sur les taux des pays périphériques, dans le cadre de l'instrument de protection de la transmission de la politique monétaire', avertissent les équipes d'Ostrum AM.

Si une dissolution constituerait sans doute une mauvaise surprise pour les marchés, susceptible d'entraîner une nouvelle sous-performance du CAC par rapport à ses homologues européens, l'impact reste pour l'instant contenu sur le marché des changes, l'euro progressant vers 1,175 USD (+1%), toujours proche de ses sommets de quatre ans.Outre-Atlantique, le Dollar continue Composite de perdre du terrain, vers 1,1750, la rémunération des T-Bonds ayant fortement diminué depuis jeudi dernier (4,065%) de par les anticipations grandissantes de prochaines baisses de taux de la Fed.En attendant les données sur l'inflation US qui paraîtront dans les prochains jours, les investisseurs prendront connaissance aujourd'hui des révisions des chiffres de l'emploi du Département du Travail états-unien pour la période allant d'avril 2024 à mars 2025, qui pourraient être fortement revus à la baisse.

Le baril repart à la hausse mardi alors que les acteurs du marché digèrent les dernières annonces de l'Opep+, qui a fait état dimanche d'une augmentation de production plus limitée qu'anticipé, l'organisation ayant par ailleurs laissé la porte ouverte à de nouveaux ajustements 'en fonction des conditions de marché'.Le Brent progresse de 1% vers 66,9 USD le baril.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Interparfums publie un résultat net part du groupe en augmentation de 5% à 73,1 millions d'euros au titre du 1er semestre 2025, et un résultat opérationnel en hausse de 12% à 103,8 MEUR, soit une marge en progression de plus d'un point à 23,2%.Valeo a dévoilé mardi le premier produit issu de sa collaboration avec le Taïwanais Ennostar, un système d'éclairage intelligent destiné à améliorer la sécurité des usagers de la route.Oddo BHF confirme son conseil 'Surperformance' sur le titre LVMH, avec un objectif de cours relevé de 530 EUR à 559 EUR, estimant notamment que la base de comparaison plus favorable en Chine devrait permettre une amélioration modeste au T3.

Enfin, Oddo BHF relève son conseil sur le titre Publicis, passant de 'Neutre' à 'Surperformance', avec un objectif de cours relevé de 100 EUR à 110 EUR, évoquant une valorisation redevenue attractive qui offre 'une opportunité de se positionner sur une valeur de qualité'.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.