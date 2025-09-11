Pré-ouverture CAC 40: vers un 'cinq sur cinq' à la hausse sur la semaine

publié le 12/09/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère progression vendredi matin, au terme d'une semaine qui s'annonce largement positive, portée comme le reste des places mondiales par la perspective de plus en plus nette de prochaines baisses de taux de la Réserve fédérale américaine.

Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - avance de 24,5 points à 7852,5 points, laissant entrevoir une cinquième séance de hausse consécutive.Le marché parisien affiche pour l'instant un gain hebdomadaire de 1,9% à l'issue d'une semaine marquée par la persistance de l'instabilité politique en France, entra la démission du gouvernement Bayrou et la nomination d'un nouveau Premier ministre en la personne de Sébastien Lecornu, un proche du Président de la République Emmanuel Macron.

Le CAC devrait ainsi surperformer l'indice Euro STOXX 50, en hausse de 1,3% sur la semaine, ainsi que le S&P 500 qui s'adjuge pour l'instant 1,6%.Les intervenants ont largement ignoré le climat d'incertitude politique dans l'Hexagone, comme cela avait déjà été le cas en décembre 2024 avec la motion de censure qui avait renversé le gouvernement Barnier.'A première vue, les marchés avaient déjà pris acte de la chute du gouvernement Bayrou', soulignent les équipes de Norman K France, qui notent que le CAC a réussi à combler progressivement les pertes essuyées à la suite de l'annonce du vote de confiance.

En tête du CAC 40, l'action Thales gagne 9% sur la semaine, les investisseurs s'attendant à ce que le groupe profite de l'arrivée à Matignon de Sébastien Lecornu, l'ancien ministre de la Défense.Les actions françaises ont également bénéficié de la bonne tenue du marché de la dette en dépit des atermoiements politiques du moment.Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des OAT françaises s'est même réduit à à 3,4460% et son équivalent allemand oscille autour de 2,65%, soit un 'spread' qui s'est encore réduit de 80 à 78 points de base.C'est ce soir que l'agence de notation Fitch se prononcera sur la note souveraine de la France, actuellement fixée à 'AA-' mais qui pourrait être abaissée à 'A+' en raison de la hausse de la dette publique.

Les investisseurs n'ont guère réagi au discours plus prudent de la BCE, dont la présidente Christine Lagarde a estimé hier que le processus de désinflation était désormais terminé en zone euro, des déclarations qui semblent valider l'ouverture d'une séquence de stabilité des taux directeurs sur le Vieux Continent.La tendance continue par ailleurs d'être soutenue par la cascade de records établis par Wall Street, une série de plus hauts historiques qui s'est prolongée hier soir suite à des chiffres de l'inflation en ligne avec les attentes ayant renforcé le scénario de trois baisses de taux d'ici à la fin de l'année.L'euro subit quelques prises de bénéfices après être revenu cette semaine à plus hauts de quatre ans et le dollar en profite pour remonter à 1,1725 dollar.

Le marché pétrolier poursuit son repli sous l'effet de nouvelles projections de l'Agence internationale de l'énergie (IAE), qui anticipe un excédent record du marché pétrolier en 2026, qui font plus que compenser les inquiétudes géopolitiques liées à l'incursion de drones russes en Pologne.Le Brent abandonne 0,7% à 65,9 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,8% sous 61,9 dollars.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.