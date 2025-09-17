Pré-clôture CAC40 : creuse ses pertes malgré des taux inchangés, $ à 1,1850E

publié le 17/09/2025

(Zonebourse.com) - Après son trou d'air de la veille (-1%), la Bourse de Paris s'est littéralement assoupie jusque vers 15H30, avec des écarts infinitésimaux (-0,1 à -0,2%) puis les pertes se sont un peu creusées et atteignent -0,5% vers 7.

780, dans des volumes inexistants, dignes d'un '15 août'.L'Euro-Stoxx50 (-0,1%) est également à l'arrêt (à 5.368) et le Dax revient à la case départ.Wall Street a rouvert sans direction, le Dow Jones se démarque avec +0,7% quand le Nasdaq s'effrite de -0,4% dans le sillage de Nvidia qui perd près de 3% alors que Pékin interdit aux entreprises 'high tech' chinoises d'acheter les puces et GPU de l'américain et de privilégier les producteurs de puces locaux.

Principal rendez-vous de la semaine : la Fed publiera ce soir à 20h un communiqué à l'issue de deux jours de réunion du FOMC, son comité de politique monétaire, qui sera suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de son président Jerome Powell.Selon le baromètre FedWatch du CME Group, les traders tablent avec une probabilité de l'ordre de 96% sur une baisse de taux de 25 points de base, les 4% restants envisageant une réduction plus agressive de 50 points.

Cet assouplissement pourrait par ailleurs se prolonger d'ici à la fin de l'année, puisque la probabilité d'une nouvelle baisse du coût du crédit en octobre est aujourd'hui estimée à près de 77%, et celle d'un autre geste au mois de décembre à quelque 71%.Afin de pouvoir affiner leurs anticipations, les investisseurs attendent surtout de prendre connaissance des nouvelles prévisions de croissance et d'inflation de l'institution, mais surtout des éventuelles modifications que Jerome Powell apportera à son discours.

'Il est peu probable que Powell s'engage sur un calendrier, des objectifs ou sur de futures réductions de taux, mais il pourrait bien indiquer la voie baissière dans laquelle les taux vont aller, en vue d'un retour vers une politique pouvant être qualifiée de neutre', indique Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.'Si de telles remarques peuvent sembler a priori relativement anodines, elles représentent malgré tout un risque négatif pour les marchés, sachant que ces derniers intègrent un assouplissement de 75 points de base dès cette année et un retour à un taux terminal de 3% d'ici à la fin juin 2026, un niveau ambitieux qui semble presque impossible à atteindre', juge le stratège.

Depuis quelques semaines, les investisseurs redoutent par ailleurs que la Fed se résigne ce soir à annoncer une baisse de taux 'forcée' qui pourrait les contraindre à revoir leur scénario favorable actuellement basé sur une conjoncture en mode 'Boucle d'or' ('Goldilocks'), c'est-à-dire une croissance ni trop rapide, ni trop lente, et à endosser l'hypothèse moins glorieuse d'une 'stagflation' (croissance faible et inflation tenace) actuellement privilégiée par certains.'Toutes les baisses de taux ne se valent pas', rappelle Charu Chanana, la directrice des investissements chez Saxo.'Si les mesures de soutien sont justifiées par une dégradation de la croissance ou des craintes de récession, alors les bénéfices des entreprises pourraient diminuer', souligne-t-elle.

'Dans ce cas, le soulagement au niveau des valorisations apporté par des taux d'intérêt moins élevés ne résisterait pas à la détérioration des fondamentaux', prévient la stratégiste.'Certes, la Fed est actuellement en train de changer de braquet, mais ce sont l'inflation, la croissance et la situation politique qui détermineront la tendance sur les marchés', conclut-elle.Autant d'éléments susceptibles d'influencer les marchés d'actions, les rendements obligataires et les devises dans un avenir proche.En zone euro, le marché a pris connaissance dans la matinée des chiffres définitifs de l'inflation en août : ils confirment que l'évolution des prix est revenue à un niveau proche de l'objectif de la BCE.Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans reste figé vers 4,025/4,03% tandis que son équivalent allemand de même échéance efface -2Pts vers 2,6740%, contre -1Pt vers 3,48% pour l'OAT française, donnant un 'spread' stable vers 80 points de base.

Sur le front du pétrole, les cours du brut marquent une pause après leur forte progression des derniers jours, motivée par les tensions géopolitiques au Proche-Orient et l'offre limitée de la Russie, dont les principales raffineries sont prises pour cibles par les drones ukrainiens.Le Brent stagne vers 68,4 USD le baril, le WTI s'effrite de -0,2% vers 64,5$ après la publication des données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) jugées 'neutres' : les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ressortent en baisse de 9,3 millions de barils par rapport à la semaine précédente, à 415,4 millions de barils lors de la semaine du 8 septembre.Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont augmenté de 4 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 2,3 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 93,3% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,4 millions de barils/jour.

Sur le FOREX, le Dollar continue de s'effriter, l'Euro grappille 0,2% à 1,1850 et se rapproche de son zénith annuel.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sanofi fait savoir qu'il présentera des résultats de l'étude de phase 2a HS-OBTAIN montrant l'efficacité de son brivekimig dans le traitement de l'hidrosadénite suppurée lors du congrès EADV de Paris.TotalEnergies a annoncé mercredi avoir signé quatre contrats de partage de production qui vont lui permettre de démarrer l'exploration sur quatre blocs situés au large des côtes du Libéria.Enfin, Thales et IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne, ont signé un contrat de maintenance portant sur la flotte de 430 Airbus A320 et une commande future de plus de 800 A32X.