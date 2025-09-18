Pré-clôture CAC40 : de nouveau dopé par le triplé de records des indices US

publié le 18/09/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris surfe sur un vent d'euphorie généralisé au lendemain d'une conférence de presse de Jerome Powell qui a excellé dans l'art de ne rien dévoiler des intentions de la FED, ce qui provoque assez curieusement un triple 'bang' supersoniques sur les 3 principaux indices US qui pulvérisent leurs records absolus (on verra à 22H s'il s'agit bien d'un nouveau doublé intra/clôture) : c'est le 36ème record annuel du Nasdaq-100 qui bondit de +1,2% vers 24.

506, dopé par les +26% d'Intel (Nvidia va investir 5Mds$ dans le capital de son concurrent).A noter cet autre record historique potentiel sur le Russell-2000 qui s'envole de +1,9% vers 2.452 (ce serait sa meilleure clôture 'ever').Le CAC s'adjuge plus de 1% autour des 7870 points, tirée par Legrand (+4%), STMicro (+4,3%) ou encore Capgemini (+3%), l'Euro-Stoxx grimpe de +1,5%, dopé par Amsterdam avec +1,9%, dans le sillage d'ASML avec +8%.Les investisseurs célèbrent t'ils les -25Pts annoncés hier soir par la Fed - une décision pourtant largement anticipée par le marché ?L'institution a en effet abaissé d'un quart de point l'objectif de taux de ses fonds fédéraux ('fed funds') pour le porter à 4%/4,25%, précisant que la décision avait été prise à l'unanimité, seul Stephen Miran, le conseiller de Donald Trump ayant rejoint le comité cette semaine, s'étant prononcé en faveur d'une baisse de taux plus marquée d'un demi-point.

Très attendues, les projections des gouverneurs de la Fed, les fameux 'dot plots', laissent entrevoir deux autres baisses de taux de 25 points de base cette année, en octobre puis en décembre, avant que les taux directeurs se rapprochent d'un niveau considéré comme 'neutre' de 3% d'ici à la fin 2026.Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell a qualifié la baisse de taux du jour de mesure de 'gestion des risques', ce qui a entraîné un bref mouvement de yo-yo sur les marchés d'actions américains.Chez CPR AM, on estime que Jerome Powell s'est employé à ce que la baisse de taux d'hier ne puisse être considérée ni comme accommodante ('dovish cut'), ni comme restrictive ('hawkish cut'), mais qu'elle soit 'sans éclat' ('boring cut') en vue d'affecter le moins possible les marchés financiers.'Les 'dots' se sont considérablement rapprochés des anticipations de marché, avec l'idée de taux directeurs qui convergeraient vers 3% en fin d'année 2026', fait remarquer Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques du gestionnaire d'actifs.

'En se réalignant de la sorte sur les anticipations de marché, les membres du FOMC gagnent du temps pour en apprendre davantage sur le marché du travail et éviter d'agir dans la précipitation', ajoute-t-il.En Europe, peu d'annonces sont à attendre et la Banque d'Angleterre (BoE), marque une pause dans ses réductions de taux au vu de l'inflation qui reste obstinément élevée en Grande-Bretagne.Aux Etats-Unis, les indicateurs 'robustes' (donc pas favorables au scénario des baisses de taux) semblent recevoir un accueil enthousiasme : l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie s'est redressée de +25,5Pts ce mois-ci, l'indice 'Philly Fed' étant passé de -0,3 en août à +23,2, son plus haut niveau depuis janvier.Certes, cet indice est très 'volatile', mais lorsque l'écart dépasse +20Pts, c'est qu'il se passe quelque chose...Les 3 principales composantes de l'indicateur de la FED de Philadelphie démontrent que l'activité générale courante, les nouvelles commandes et les livraisons ont tous augmenté, les deux premiers revenant en territoire positif.

L'indice de l'emploi est demeuré pratiquement inchangé.La Fed de Philadelphie ajoute que les deux indices de prix ont ralenti, mais demeurent élevés, et que les indicateurs futurs de l'enquête suggèrent des attentes généralisées pour une croissance au cours des six prochains mois.En ce qui concerne l'emploi, le Département du Travail annonce avoir enregistré 231 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 8 septembre (contre 264.000, un chiffre en repli de 33 000 par rapport à la semaine précédente... une volatilité qui intrigue un peu.La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 240 000, en repli anecdotique de 750 par rapport à la semaine précédente.Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 920 000 la semaine du 1er septembre (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en contraction de 7000 par rapport à la semaine précédente.Sur le marché des changes, le dollar remonte franchement face à l'euro après s'être nettement replié la veille (sous 1,1900 vers 20H05) en réaction aux annonces de la Fed, l'Euro rechute à présent de -0,5% vers 1,178 USD.

Les rendements obligataires américains se tendent également nettement celui des Treasuries à 10 ans prend +5Pts revenant vers 4,128% après être tombé sous 4% mercredi soir, le '30 ans' affiche +6,3Pts vers 4,737%.Côté Europe, nos OAT affichent +4,5Pts à 3,5220%, le Bund +3,5Pt à 2,7412% et le BTP italien, repassé devant nos OAT la veille reprend +5Pts à 3,543%.Sur le marché pétrolier, les cours du brut restent très volatils, après avoir profité ces derniers jours d'un retour des tensions géopolitiques. Le baril de Brent reprend timidement +0,4% à 68,2$.Dans l'actualité des sociétés tricolores, EssilorLuxottica et Meta Platforms annoncent élargir leur gamme de 'wearables' avec de nouveaux produits, dont les lunettes avec IA Oakley Meta Vanguard qui 'inaugurent l'ère de l'Athletic Intelligence'.Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Bouygues Telecom annoncent un renouvellement de leur partenariat stratégique dans l'univers des services télécoms fixes et mobiles pour une durée de 5 ans, soit jusqu'en 2030.Nexity annonce la mise en oeuvre d'un programme de rachat de ses actions, le mandat de rachat portant sur un montant maximum de 200000 titres.Enfin, Danone a annoncé jeudi l'inauguration de son nouveau siège 'La Fayette', situé au coeur de Paris, un déménagement que le géant agroalimentaire dit considérer comme l'ouverture d'un 'nouveau chapitre' dans son histoire.

