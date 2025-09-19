Fermeture CAC 40: rentre dans le rang après une matinée en fanfare, s'adjuge 0,7% en hebdo

publié le 19/09/2025

(Zonebourse.com) - Après un début de journée en fanfare et un gain proche de 1%, la Bourse de Paris est progressivement rentrée dans le rang : au gong final, l'indice parisien est de retour à son point de départ, à 7853 points (-0,01%), malgré le soutien de Safran (+2,4%) et du secteur bancaire avec notamment +1,5% pour BNP Paribas, +1,4% pour Crédit Agricole et +1,3% pour Société Générale.

Au cours de la semaine écoulée, le CAC signe une progression de l'ordre de 0,7%.Outre-Atlantique, l'enthousiasme est aussi nettement retombé après les dernières séances d'euphorie : le S&P500 et le Dow Jones s'adjugent moins de 0,1% et le Nasdaq grappille 0,2%. Ces gains modestes permettent néanmoins d'emmener les trois principaux indices new-yorkais à des altitudes jusqu'encore inexplorées.

Les investisseurs occultent totalement la tension persistante des taux longs avec un '30 ans' US à 4,754%, un '10 ans' à 4,145% (+4Pts) : la décision de la Fed, mercredi soir, de réduire d'un quart de point son principal taux d'intérêt n'améliore pas la situation, bien au contraire, le '10 ans' a repris +12Pts en 48H et les détenteurs de T-Bonds semblent occulter l'hypothèse de deux autres baisses de taux d'ici à la fin de l'année.

Mais il y a en face de cette grande divergence taux longs/actions, la version optimiste résumée par Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone, qui justifie les records boursiers : 'Cela veut dire que la Fed est prête à mettre le paquet pour soutenir l'emploi et, plus largement, la croissance'.'Résultat, le scénario haussier en faveur des actions - qui reposait déjà sur une économie solide (qui pourrait le devenir davantage) et sur des bénéfices d'entreprises robustes (qui pourraient là encore s'améliorer) - tient toujours debout', souligne l'analyste.

Le CAC semble boucler une seconde semaine de progression, mais l'élément le plus important est peut-être qu'il a désormais effacé l'intégralité des pertes essuyées depuis le 25 août dernier, date à laquelle François Bayrou avait manifesté son intention de se soumettre à un vote de confiance devant l'Assemblée nationale.La perspective d'un environnement de taux plus bas aux États-Unis a largement profité au segment technologique, comme l'illustrent les records établis cette semaine par le Nasdaq.En Europe, l'indice sectoriel de la technologie, le STOXX Europe 600 Technology, se dirige ainsi vers une hausse de plus de 6% cette semaine.

À Paris, les plus fortes progressions de la semaine reviennent pour l'instant à des titres comme Soitec (+15%), OVH (+14%) ou STMicroelectronics (+8%), mais Kering se distingue également avec des gains de 12%, consécutifs à l'arrivée aux commandes lundi dernier de son nouveau directeur général vedette, l'Italien Luca de Meo.Sur le front des statistiques, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, se maintient à 96 pour le quatrième mois consécutif en septembre, demeurant ainsi sous sa moyenne de long terme de 100.Sur le marché obligataire, les taux longs remontent logiquement, victimes du vent d'euphorie qui souffle actuellement sur les Bourses mondiales et d'ajustements post-Fed.

Le rendement des Bunds se tend de +3 pts vers 2,75%, tout comme l'OAT (+3,5Pts, qui s'établit à 3,56%).L'euro lâche 0,4% face au billet vert et s'échange autour de 1,174 USD.À Londres, le baril de Brent recule de 1,2% à 66,7 USD.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Capgemini annonce avoir émis avec succès jeudi un emprunt obligataire de 4 milliards d'euros, sursouscrit environ 3,2 fois, comprenant quatre tranches à des échéances allant de 2 à 9 ans et portant des coupons allant de 'Euribor 3 mois plus 0,30%' à 3,50%.Michelin a rejeté vendredi les accusations d'opacité sur les aides publiques formulées hier soir dans un reportage de l'émission de France 2 'Complément d'Enquête', affirmant que ses contributions en France dépassaient largement le montant des soutiens perçus.

Dans un communiqué, le groupe clermontois rappelle avoir investi quelque 2,6 milliards d'euros dans l'Hexagone au cours des dix dernières années, dont 1,5 milliard afin de moderniser son outil industriel.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.