Pré-ouverture CAC 40: un rebond prudent devrait s'opérer avant l'inflation américaine

publié le 26/09/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le vert vendredi matin pour la dernière séance d'une semaine qui devrait malgré tout se solder par un recul des marchés d'actions en raison des incertitudes grandissantes entourant l'évolution de la politique monétaire américaine.

Vers 8h10, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - avance de 27 points à 7814 points, laissant entrevoir un timide rebond après deux séances d'affilée dans le rouge.Au cours de cette semaine hésitante, les investisseurs ont cherché en vain une direction avant d'opter clairement pour la prudence, comme l'illustre le repli hebdomadaire de l'ordre de 0,7% essuyé à ce stade par le CAC depuis l'ouverture de lundi.

Les derniers jours ont été marqués par un mouvement d'aversion au risque suite à des déclarations moins accommodantes que prévu de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, et des indicateurs économiques américains robustes qui ont contribué à raviver les inquiétudes sur les taux,Lors d'une conférence organisée mardi dans l'Etat du Rhode Island, le patron de la Fed a mis en garde contre des baisses de taux 'trop soutenues' qui risqueraient de faire déraper l'inflation, tout en jugeant que les taux se situaient actuellement 'au bon niveau' pour faire face aux développements économiques.

Ces propos plutôt restrictifs, tenus moins d'une semaine après la première baisse de taux de l'institution en plus de neuf mois, ont surpris les marchés, d'autant que Jerome Powell a également fait part de son inquiétude concernant la pérennité du marché de l'IA, déclarant que 'à bien des égards, les cours des actions étaient assez élevés', ce qui a conduit Wall Street à aligner trois séances consécutives de repli.'Depuis plusieurs mois, les avertissements sur la formation d'une bulle liée à l'IA sont de plus en plus fréquents, malgré les niveaux records atteints par les places boursières américaines', rappelle à cet égard Grégoire Kounowski, conseiller d'investissement chez la plateforme de gestion de fortune Norman K.

Pour les analystes de Danske Bank, les événements des derniers jours sont venus mettre fin décrire au scénario des 'goldilocks', cette situation 'ni trop chaude, ni trop froide' qui se caractérise par une croissance modérée, une inflation maîtrisée et des taux d'intérêt bas, à savoir un environnement parfait pour les marchés.Le nouveau cycle d'assouplissement de la Fed ayant été largement anticipé, beaucoup de bonnes nouvelles sont désormais intégrées dans les cours.Après une semaine de turbulences, les investisseurs espèrent trouver un peu de réconfort dans les indicateurs économiques qui seront publiés aujourd'hui, dans l'espoir que ceux-ci permettent de clarifier un peu la trajectoire à venir des taux.Attendue à 14h30, la statistique de l'indice des prix PCE, la mesure privilégiée de l'inflation de la Réserve fédérale, s'avérera tout particulièrement essentielle aux anticipations de taux des marchés, qui espèrent de pas trop voir s'éloigner la perspective de deux nouvelles baisses de taux cette année dans le cas de chiffres trop élevés.

Le sentiment des investisseurs pourrait également évoluer à 16h00 avec la publication des résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan sur le moral des ménages américains.En attendant, les taux longs continuent de se tendre, soutenus par des perspectives de taux moins favorable.Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans remonte à 4,17% et touche un plus haut de trois semaines, tandis que celui du Bund allemand de même échéance s'établit à 2,77%, contre 2,75% hier.Le dollar interrompt son rebond technique des derniers jours, qui avait été motivé par la progression des rendements obligataires aux Etats-Unis, mis l'euro ne parvient pas, à 1,1680, à repasser au-dessus de la barre des 1,17 qu'il avait enfoncée la veille.Le marché du pétrole poursuit sa progression et est en passe de réaliser, avec un gain de plus de 4%, sa meilleure semaine depuis le mois de juin, porté par un nouvel épisode de tensions géopolitiques, alors que plusieurs bombardiers stratégiques russes se sont approchés hier de l'espace aérien américain au-dessus de l'Alaska, avant d'être interceptés par quatre avions F-16.

Le Brent gagne 0,2% à quasiment 69,6 euros dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse d'environ 0,4% à 65,2 dollars.A 3777,2 dollars, l'once d'or continue de camper à des niveaux records, une vigueur qui a inquiété récemment certains observateurs, qui y voient le signe que les marchés se positionnent de manière défensive en privilégiant des valeurs sûres.'On entend beaucoup dire que ce rally constituerait une mauvaise nouvelle pour le sentiment de marché', réagit Michael Brown, le stratège de Pepperstone.'Pourtant, il suffit de rappeler que l'or et le S&P ont progressé de concert ces trois dernières années, ce qui devrait suffire à balayer l'idée selon laquelle la hausse des métaux précieux serait forcément un signe de risque baissier', assure-t-il.