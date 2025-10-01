Fermeture CAC 40: en nette hausse, les chiffres de l'emploi US plaident pour une baisse des taux

publié le 01/10/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,9% à 7 966 points, tirée par Sanofi (+8,4%), Stellantis (+3,3%) ou encore Schneider Electric (+3%).Après une matinée en demi-teinte, l'heure du réveil a sonné à 14h15 sur les places européennes avec la publication de l'indice ADP, qui fait ressortir une chute de 32 000 créations d'emplois en septembre : la conjoncture se dégrade du côté du marché du travail US, ce qui plaide en faveur de nouvelles baisses de taux.

Outre-Atlantique, Wall Street fait juste du 'sur place' - sans rien lâcher (écarts inférieurs à +0,05% ou -0,1%) malgré le 'shutdown' qui débute ce mercredi, faute d'accord budgétaire, avec la fermeture partielle des administrations fédérales aux Etats-Unis (750 000 fonctionnaires au chômage technique).'Même si historiquement les shutdowns n'ont eu qu'un effet limité sur les marchés financiers et l'économie (l'Etat consent à chaque fois un rétablissement des salaires dans leur intégralité), cela reste un risque à surveiller', note Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

Le professionnel rappelle ainsi qu'une fermeture des services fédéraux, même partielle, n'est jamais une situation anodine.Ce matin, la publication de statistiques moroses sur le vieux continent ne laissait pas présager d'une telle séance de hausse. Ainsi, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro est passé de 50,7 en août à 49,8 en septembre, retombant en zone de contraction (