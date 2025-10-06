Pré-clôture CAC40 : repli contenu, y compris sur les OAT, W-Street au zénith avec AMD

publié le 06/10/2025

(Zonebourse.com) - Pas de psychodrame à la bourse de Paris ni sur le marché obligataire : le CAC40 réduit ses pertes, à -1,3% vers 7975Pts, après lâché jusqu'à -2,2% vers 7.910 après débuté cette semaine sur une note hésitante: tout a basculé vers 9H30 lorsque le premier ministre Sébastien Lecornu -qui venait d'annoncer la composition -partielle- de son gouvernement dimanche soir a annoncé sa démission, 14H plus tard, faute de pouvoir réunir une majorité autour de son projet.

.. une grande première dans l'histoire de la 5ème République.Une nouvelle période d'incertitude s'ouvre, qui se traduit immédiatement par l'élargissement de +5Pts du 'gap' entre l'OAT (+6Pts à 3,5700) et le Bund (+1,5 à 2,715%)... et le BTP italien 'passe en dessous' de l'OAT à 3,568%.Les T-Bonds se dégradent également avec +2,5Pts à 4,145% alors qu'un nouveau projet de compromis budgétaire a échoué entre Démocrates et Républicains.Alors que Paris s'enfonce, les autres places européennes sont en hausse, avec un DAX40 (+0,2%), ou un Mibtel sur le point d'inscrire de nouveaux records, dans le sillage des indices qui inscrivent de nouveaux plus hauts absolus dès l'ouverture, malgré la paralysie du gouvernement américain qui prive Wall Street de nombreuses données économiques officielles.

Le S&P500 (+0,3%) aligne sa 7ème séance de hausse consécutive à 6.736, le Nadaq-100 (+0,7%) a franchi le cap des 25.000 pour la 1ère fois de l'histoire (+18,5% depuis le 1er janvier) dans le sillage d'AMD avec +28% sur une méga-commande d'OPEN-AI), le Dow Jones tente d'enchainer sa 7ème hausse (mais s'effrite de -0,2%), le Russell-2000 (+0,7%) vient d'améliorer sa meilleure marque à 2.497,7 (ça se joue à rien, mais c'est un nouveau record, ce qui n'est pas neutre pour les 'algos').Rien ne semble pouvoir stopper l'irrésistible ascension des indices US, d'autant que les jours à venir s'annoncent relativement peu chargés en termes de statistiques, avec l'indice de confiance 'UMich' aux Etats-Unis.En Europe, on attend les ventes de détail dans l'UE et la production industrielle allemande en septembre.

'De la part des banques centrales, doivent paraître dans les prochains jours les minutes de la réunion du FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) et le compte rendu de celle de la BCE en septembre', note en outre Deutsche Bank.Les tous prochains jours s'annoncent encore assez maigres en termes de publications de résultats d'entreprises, mais la saison des trimestriels à l'approche devrait retenir l'attention des investisseurs au cours des semaines suivantes.'Pour l'Euro Stoxx, espérons que ces publications seront de nature à rassurer, tant quant à la trajectoire du second semestre 2025 que sur la forte recovery attendue en 2026', estimait Invest Securities vendredi dernier.'Sans cela, nous continuons de penser que le S&P 500 devrait continuer de surperformer l'Euro Stoxx d'ici la fin d'année', prévenait-il, s'attendant en effet à ce que pour les Etats-Unis, les publications à venir soient plutôt un facteur de soutien.

Sur le FOREX, le 'Dollar-Index' bondit de +0,3%, dopé par la spectaculaire chute du Yen (-2% vers 150,4) mais le repli de l'Euro se réduit (de -0,5% vers -0,1% vers 1,1715) lié à la séquence d'incertitude politique française (la Livre et le Franc suisse s'effritent de -0,1%).Côté matières premières, l'or bat un nouveau record à 3.959$/Oz (soit +50% annuel), l'argent bondit vers 48,7$ (+68,5% annuel) le pétrole reste collé au plancher avec -0,4% sur le WTI à 61,2$ et le Brent s'effrite de -0,3% à 65$ à Londres.Dans le cadre de la présentation de son plan stratégique 'Lead & Grow', Saint-Gobain fait part d'objectifs rehaussés sur la période 2026-2030, dont une marge d'EBITDA entre 15 et 18%, un taux de conversion du cash-flow libre supérieur à 50% et un ROCE de plus de 13%.Le groupe de matériaux de construction anticipe aussi une croissance moyenne du chiffre d'affaires à un pourcentage dans le milieu de la plage à un chiffre ('mid-single digit') en monnaies locales avec une surperformance de 1 à 2 points par rapport aux marchés.

Le groupe Seb indique abaisser ses perspectives pour 2025, adoptant 'une approche plus prudente pour la fin d'année, dans un contexte de marchés toujours concurrentiels et face à un environnement incertain et volatil'.Ayant reçu toutes les approbations réglementaires requises, Euronext annonce le lancement de son offre publique d'échange visant la Bourse d'Athènes, à un ratio d'échange d'une action Euronext pour 20 actions ATHEX.Eurazeo indique que la cybertech Filigran a finalisé un tour de table de série C, pour 58 millions de dollars, levée de fonds menée par Eurazeo avec le soutien de Deutsche Telekom et les investisseurs historiques d'Accel et d'Insight Partners.