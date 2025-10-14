Ouverture CAC40: dépasse les 8100 points grâce à LVMH et ASML

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris débute la séance en nette hausse mercredi matin, soutenue à la fois par les bons résultats des deux poids lourds de la cote européenne que sont ASML et LVMH et par l'espoir d'un apaisement des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice CAC 40 grimpe de 2,3% à 8104 points. La tendance devrait profiter du bon démarrage de la saison des résultats en Europe, qui semble apprécié par le marché car potentiellement annonciateur de publications meilleures que prévu au cours des semaines à venir. LVMH s'illustre aujourd'hui et entraîne avec lui l'ensemble du compartiment du luxe, après avoir publié la veille des résultats meilleurs qu'attendu qui ont rassuré les investisseurs quant à la réalité d'un redressement des performances du géant français de la mode et de la maroquinerie.

Les bons résultats d'ASML, le spécialiste néerlandais des équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs, soutient le secteur technologique. Si beaucoup de bonnes nouvelles semblent déjà intégrées dans les cours, de solides publications devraient s'avérer porteuse pour les marchés, de l'avis des professionnels. Alors que le consensus attend une baisse de 2% des bénéfices des sociétés composant l'indice STOXX au troisième trimestre, Deutsche Bank déclarait hier s'attendre à une légère amélioration de leurs comptes, grâce à une conjoncture plus favorable et à de possibles bonnes surprises du côté des banques.

La réaction des marchés à ces bonnes performances trimestrielles pourrait être amplifiée par l'apaisement des inquiétudes récemment suscitées par la posture protectionniste de nouveau affichée par Washington et Pékin. Un article du Wall Street Journal assure ainsi que les deux camps ont exprimé leur volonté d'apaiser les dernières tensions, mais pour des raisons différentes, les Chinois voulant s'assurer que la rencontre entre Trump et Xi aura bien lieu, comme prévu, d'ici à la fin du mois, tandis que les Américains veulent calmer le jeu afin de tenter de limiter les pertes sur les marchés boursiers. Les marchés américains avaient fini en ordre dispersé hier après un discours sans surprise du président de la Fed, Jerome Powell, qui a un peu rassuré les investisseurs sur le rythme à venir de l'assouplissement de la politique monétaire américaine.

Mais les 'futures' de Wall Street laissent pour l'instant entrevoir une ouverture en hausse de 0,2% pour le Dow Jones, de 0,3% pour le S&P 500 et de 0,5% pour le Nasdaq. Si l'agenda macroéconomique américain s'annonce peu animé en raison de la fermeture des administrations de Washington pour cause de 'shutdown', les investisseurs surveilleront avec attention à 14h30 l'indice Empire State de la Fed de New York qui devrait confirmer la faiblesse du secteur manufacturier.Les chiffres de la production industrielle en zone euro seront également scrutés de près. Les prix à la consommation ont bien diminué de 1% d'un mois sur l'autre en France en septembre sous l'effet du fort repli saisonnier de ceux de services comme l'hébergement et les transports après les vacances d'été, mais aussi de l'alimentation, selon des statistiques publiées mercredi par l'Insee, qui confirme ainsi ses premières estimations.

Après les premières publications mitigées des grandes banques américaines hier, les comptes de Bank of America et de Morgan Stanley constitueront par ailleurs deux rendez-vous importants pour les marchés à l'heure du déjeuner. Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à dix ans se replie vers 4,02% après les propos rassurants de Jerome Powell hier. Le dollar suit le mouvement et cède 0,2% face à l'euro, qui flirte avec 1,1640. Alors que le risque d'une censure du gouvernement français s'est éloigné hier grâce aux concessions acceptées par Sébastien Lecornu, le rendement du dix ans français se détend de six points à 3,39% tandis que les Bunds allemands revient à 2,61%, ce qui permet au 'spread' France/Allemagne de revenir sous la barre des 80 points, comme avant la démission de François Bayrou. Les cours pétroliers continuent de reculer en attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks du brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le Brent gagne 0,2% à près de 62,4 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est stable à 58,6 dollars.