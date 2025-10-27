Fermeture CAC 40: progresse timidement tandis que Wall Street accélère franchement

publié le 27/10/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut cette première séance de la semaine avec un gain de 0,16% à 8239 points, notamment tirée Schneider Electric (+2%) et Michelin (+1,2%) mais freinée par Renault (-2,2%) et Eurofins Scientific (-2,1%).Après une actualité largement dominée par le début de la saison des résultats, les banques centrales vont revenir sur le devant de la scène cette semaine avec les décisions très attendues de la Fed, qui devrait baisser ses taux d'intérêt de 25 points de base jeudi, puis par la BCE le lendemain.

Les investisseurs seront d'ailleurs très attentifs aux commentaires de Christine Lagarde, qui pourrait donner quelques indications quant aux futures mesures de relance de l'institution.Alors que les politiques monétaires se font plus accommodantes, le rallye boursier pourrait bien se prolonger jusqu'en 2026, estiment déjà certains analystes, même s'il est vrai que les valorisations ont désormais atteint des niveaux élevés.A noter, toutefois, que sur proposition du gouvernement, les députés français viennent de voter une hausse de la surtaxe portant sur les bénéfices des grandes entreprises.

En revanche, les entreprises de taille intermédiaires vont voir leur taux applicable diminuer. L'amendement, proposé par le gouvernement, à été adopté avec 196 voix pour et 149 contre. Loin de ces préoccupations, Wall Street enchaine les records : le Nasdaq s'envole de +1,6%, le S&P500 de +1% et le Dow Jones de +0,5%, les investisseurs étant motivés par la baisse de taux attendue sous 48h, la signature d'un accord douanier avec la Chine d'ici jeudi, et des trimestriels ressortant systématiquement supérieurs aux anticipations : 87% ont dépassé les prévisions, un pourcentage largement supérieur à la moyenne de long terme (77%).

Les géants technologiques américains Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta Platforms - qui représentent à eux cinq quelque 45% de la capitalisation totale du Nasdaq 100 - vont dévoiler leurs comptes trimestriels au cours des jours à venir, et leurs commentaires pourraient renforcer la conviction des investisseurs que 'l'IA' reste une force motrice de la tendance boursière.En attendant, les investisseurs ont pris connaissance du climat des affaires en Allemagne. Celui-ci s'est amélioré, au vu de l'indice ifo du climat des affaires qui a grimpé à 88,4 en octobre, contre 87,7 en septembre, une hausse portée par l'amélioration des attentes pour les mois à venir.

Montrant que 'les entreprises gardent l'espoir que l'économie se redressera au cours de l'année à venir', le sous-indice des perspectives s'est amélioré de 1,8 point à 91,6, alors que celui de la situation actuelle s'est tassé de 0,4 point à 85,3.À l'international, les négociateurs américains et chinois se sont déclarés proches d'un accord dimanche, à l'issue de deux jours de discussions à Kuala Lumpur (Malaisie), des déclarations qui renforcent le scénario d'un apaisement des tensions commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales, en attendant la rencontre entre Trump et Xi prévue jeudi, contribuant à éclaircir encore un peu l'horizon des marchés financiers.

Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans est stable autour des 2,62%, tout comme l'OAT de même échéance qui évolue autour des 3,42%, soit un spread de 80 pb.Les T-Bonds sont en revanche délaissés dan un contexte de 'full risk on' sur les actions et le '10 ans' se dégrade de +1Pt à 4,01%, le '2 ans' de +2,5Pts vers 3,6100%. À Londres, le Brent s'arroge 0,5%, à 66 USD le baril. L'or cède 2,2% autour des 3990 USD l'once. Enfin, l'euro grappille 0,2% face au billet vert, à 1,164 USD.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Schneider Electric enregistre la plus forte hausse du CAC 40 dans le sillage d'un relèvement de conseil de Morgan Stanley, qui dit envisager un point d'inflexion au niveau des marges de l'entreprise.

La firme new-yorkaise dit ainsi anticiper une croissance du bénéfice par action (BPA) de 17% en 2027, soit la plus forte du secteur, tirée par une croissance organique de 8% et une amélioration de la marge d'un point de pourcentage, voire une éventuelle reprise de ses rachats d'actions à horizon 2027.Par ailleurs, Air Liquide annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de NovaAir, un leader de la production et de la distribution de gaz industriels en Inde, auprès de la société de capital-investissement PAG, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.Enfin, Engie fait savoir que sa division North America a conclu de nouveaux accords d'achat d'électricité renouvelable avec Meta, ce qui va porter à plus de 1,3 GW le total des PPA contractés par le groupe technologique américain auprès de l'énergéticien.

