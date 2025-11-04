Pré-ouverture A Wall Street, les bonus devraient dépasser cette année le record de 2021 estime un cabinet de conseil

publié le 05/11/2025

par Tatiana Bautzer

NEW YORK (Reuters) - Les bonus des traders et des banquiers d'investissement de Wall Street devraient augmenter en 2025 pour la deuxième année consécutive en raison de l'augmentation du volume des transactions et de la volatilité des marchés, a estimé le cabinet de conseil en rémunération financière Johnson Associates.

Le montant des primes devrait être le plus élevé depuis 2021, année où les transactions et les bénéfices ont atteint un niveau record.

Les professionnels de la vente et du négoce d'actions devraient bénéficier des plus fortes augmentations de primes, de 15% à 25%, tandis que les banquiers d'affaires spécialisés dans le conseil en fusions et acquisitions et la souscription d'actions devraient obtenir des augmentations de 10% à 15%.

"Les marchés sont à des niveaux de valorisation record et il y a un grand nombre de transactions qui ont été paralysées et qui sont en train d'être libérées", a déclaré Alan Johnson, directeur général de Johnson Associates.

Les droits de douane introduits cette année par le président américain Donald Trump ont alimenté la volatilité du marché, stimulant le trading. Avec l'amélioration de l'environnement des transactions au cours des deuxième et troisième trimestres, les banques ont accéléré le recrutement de banquiers d'affaires expérimentés.

Les incitations pour les professionnels de la finance dans les domaines des fonds spéculatifs, du crédit privé, de l'assurance, de la banque de détail et de la banque commerciale devraient augmenter de 5% à 10%.

Selon Alan Johnson, la période de prospérité pourrait s'estomper l'année prochaine si l'économie ralentit et si le crédit et l'investissement se détériorent.

L'essor de l'intelligence artificielle (IA) pourrait conduire les entreprises financières à réduire jusqu'à 20% leurs effectifs au cours des cinq prochaines années, ce qui pourrait peser à terme sur les augmentations salariales, note Alan Johnson.

CHANGEMENTS PRÉVUS POUR LES PRIMES EN 2025

Secteur Pourcentage de

d'activité variation par

rapport à 2024

Vente et En hausse de 15%

transactions à 25%

d'actions

Gestion de la En hausse de 10

firme à 15%

(souscription

d'actions)

Conseil En hausse de 10

à 15%

Gestion de En hausse de 8%

patrimoine à 10%

Gestion d'actifs En hausse de 7%

à 12%

Vente et En hausse de 5%

transactions de à 15%

titres à revenu

fixe

Banque En hausse de 5%

d'investissement à 15%

(souscription de

titres de

créance)

Banque En hausse de 5%

d'investissement à 8%

(souscription

d'actions)

Crédit privé En hausse de 5%

à 10%

Personnel En hausse de 5%

d'entreprise à 8%

Fonds En hausse de

spéculatifs 2,5% à 10%

Assurance En hausse de

2,5% à 5%

Banque de détail Stable ou en

et commerciale hausse de 5%

Capital-investis Stable ou en

sement hausse de 5%

Immobilier Stable

(Rédigé par Tatiana Bautzer, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)