Pré-ouverture Wall Street vue sur une note prudente, Legrand pèse sur le CAC 40

publié le 06/11/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue sur de faibles variations et les Bourses européennes reculent jeudi à mi-séance après une avalanche de résultats, parmi lesquels ceux du groupe français Legrand, fournisseur d'équipements pour centres de données, qui pèsent sur le CAC 40 dans un contexte d'inquiétudes concernant le secteur technologique. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones, mais des hausses de 0,08% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,07% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,46% à 8.037,21 points vers 11h19 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,06% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,25%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,04%, le FTSEurofirst 300 abandonne 0,02% et le Stoxx 600 recule de 0,05%.

Le recul de l'action Legrand et d'autres valeurs industrielles liées à l'intelligence artificielle (IA) pèse sur les marchés européens après un début de semaine mouvementé en raison des craintes d'une bulle autour de ce secteur en plein essor, qui se négocie à des valorisations élevées.

Les données américaines meilleures que prévu sur le secteur des services et le marché du travail publiées mercredi semblent toutefois avoir apaisé le climat général d'aversion au risque, même si les investisseurs restent attentifs à tout signe inquiétant.

Legrand illustre bien cette vigilance accrue, puisque le spécialiste des infrastructures électriques pour le bâtiment, qui a lui aussi connu un rallye boursier cette année, recule de plus de plus de 10% à la Bourse de Paris, plombé par son chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.

Si des courtiers tels que Citi soulignent que les perspectives favorables pour l'activité liée aux centres de données n'ont pas changé, ils signalent que les investisseurs semblent plus intéressés par le calendrier de croissance, compte tenu des signes d'un ralentissement de la demande au second semestre.

Cependant, d'autres analystes minimisent l'importance de ce retour du rouge aux Bourses européennes.

"Pour moi, il s'agit globalement d'une pause pour reprendre son souffle. Ce n'est pas un revirement décisif de la tendance haussière", dit Michael Brown, stratège de chez Pepperstone.

Les investisseurs se préparent également à la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) à 12h00 GMT, qui n'est pas sans risques. Si la plupart des opérateurs s'attendent à un statu quo, certains analystes estiment que l'inflation ralentit suffisamment pour justifier une baisse.

"Je pense que parmi toutes les banques centrales du G7, la Banque d'Angleterre est dans la position la plus délicate", déclare Rushabh Amin, gestionnaire de portefeuille chez Allspring, expliquant qu'il s'attendait à ce que la BoE s'abstienne de baisser ses taux avant la présentation du budget, prévue le 26 novembre prochain.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N3WH2OS]

Qualcomm abandonne 2,7% en avant-Bourse. Le concepteur de puces a annoncé mercredi soir s'attendre à une possible baisse de l'activité l'an prochain avec la perte d'une partie de son contrat de fourniture à Samsung Electronics, un client majeur.

VALEURS EN EUROPE

Les fabricants d'équipements électriques reculent dans le sillage de Legrand, notamment Schneider Electric et Siemens Energy, qui perdent 1,49% et 1,12% respectivement, les investisseurs suivant de près les secteurs qui ont récemment connu une forte hausse grâce à l'engouement pour l'IA.

La compagnie aérienne Air France-KLM cède plus de 13% après avoir manqué les attentes pour son résultat opérationnel au troisième trimestre.

ArcelorMittal, qui a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et se dit "optimiste" sur 2026, avance de plus de 4%.

Ailleurs en Europe, Zalando prend 9%, le groupe allemand ayant fait état d'une hausse de 21,6% du volume brut des marchandises au troisième trimestre, porté principalement par l'inclusion de l'activité About You récemment acquise.

Commerzbank perd 1,87% après que la banque allemande a annoncé une baisse inattendue de son bénéfice net au troisième trimestre.

Deutsche Börse perd 4,18% alors que la Commission européenne a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête contre l'opérateur boursier pour entente présumée.

TAUX Les rendements des obligations allemandes, référence de la zone euro, évoluent sur de faibles variations tout en restant près de leur plus haut niveau en quatre semaines, suivant les mouvements observés mercredi sur les bons du Trésor américain.

Le rendement du Bund allemand à dix ans est quasi inchangé à 2,6693%. Celui de l'obligation à deux ans recule de 0,8 points de base à 1,9990%.

Les inquiétudes concernant l'économie allemande persistent : les données publiées mercredi indiquent que la production industrielle a augmenté moins que prévu en septembre, tandis que la Bundesbank a mis en garde contre les risques croissants pesant sur la stabilité financière du pays, citant notamment la politique économique erratique des États-Unis, de la surévaluation des marchés boursiers, des niveaux d'endettement excessifs dans le monde entier et de la détérioration du crédit bancaire.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1,9 point de base à 4,1376%, tandis que celui de l'obligation à deux ans cède 2,3 points de base à 3,6089%.

Au Royaume-Uni, le Gilt britannique à 10 ans est plutôt stable à 4,467% avant la décision de la BoE.

CHANGES

Le dollar perd 0,22% face à un panier de devises de référence, en raison notamment du regain d'appétit pour les actifs risqués, mais reste proche de son plus haut niveau depuis plusieurs mois.

L'euro gagne 0,17% à 1,1511 dollar.

Les investisseurs surveilleront de près l'évolution de la livre sterling mercredi. Avant la décision de la banque centrale, la devise britannique affiche une hausse de 0,21 % par rapport au dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole regagnent du terrain, soutenus par l'apaisement des craintes d'une éventuelle surabondance de l'offre.

Le Brent prend 0,61% à 63,91 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,76% à 60,05 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)