Pré-ouverture Wall Street vue en baisse après la Fed et Oracle, l'Europe sur de faibles variations

publié le 11/12/2025

par Claude Chendjou

PARIS, 11 décembre (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse jeudi à l'ouverture et les Bourses européennes sont sur de faibles variations à mi-parcours sur fond de résurgence des inquiétudes quant aux valorisations des actifs à la suite des prévisions d'Oracle, ce qui prend le pas sur les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,06% pour le Dow Jones, de 0,41% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,66% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,37% à 8.052,24 points vers 12h15 GMT. À Francfort, le Dax grignote 0,07% et à Londres, le FTSE grappille 0,15%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,21% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,43%. Le Stoxx 600 monte de 0,23% avec les compartiments de l'industrie (+0,54%) et des banques (+0,75%)

La Fed a choisi mercredi d'abaisser ses taux directeurs de 25 points de base comme largement anticipée par les marchés mais cette décision a été prise à l'issue d'un vote de nouveau marqué par des divisions. La banque a en outre a laissé entendre qu'elle ralentirait probablement le rythme de réduction de ses coûts d'emprunt dans les mois à venir dans l'attente de données sur le marché de l'emploi, tandis que l'inflation "reste quelque peu élevée".

Les marchés continuent cependant de tabler sur une baisse des taux aux Etats-Unis d'au moins 50 points de base en 2026, estimant que Kevin Hassett, le conseiller économique de la Maison blanche et favorable à un assouplissement monétaire plus marqué, devrait être choisi dans les prochaines semaines pour remplacer Jerome Powell à la tête de la Fed.

Cette perspective a porté mercredi les indices à Wall Street qui ont fini dans le vert.

"L'optimisme à court terme observé sur les marchés ne nous surprend pas, étant donné que la Fed continue de baisser ses taux malgré la croissance économique", explique Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management.

"Toutefois, nous pensons que les investisseurs pourraient bien se rendre à l'évidence lorsque les perspectives s'amélioreront, réalisant que la baisse des taux d'intérêt pourrait prendre plus de temps, voire ne pas se concrétiser du tout comme ils l'espèrent", a-t-il ajouté.

Au-delà des interrogations sur la trajectoire des taux, les prévisions et les investissements d'Oracle, une valeur phare de l'intelligence artificielle (IA), retiennent également l'attention.

Le secteur technologique en Europe est dans le rouge avec notamment un repli de près de 2% pour SAP, de 1,57% pour STMicroelectronics et de 0,62% pour ASMI. Aux Etats-Unis, les grandes valeurs liées à l'IA sont également attendues en baisse.

Pour les analystes, les résultats d'Oracle ravivent les inquiétudes concernant les valorisations élevées du secteur technologique et les difficultés du segment de l'IA à transformer des dépenses substantielles en bénéfices, un phénomène qui avait déjà ébranlé les marchés boursiers dans le monde début novembre.

"Oracle a été au c?ur du débat sur le financement de l'IA", rappelle Matt Britzman, analyste actions chez Hargreaves Lansdown. Selon lui, les investisseurs sont désormais prêts à "jeter le bébé avec l'eau du bain".

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Oracle chute jeudi de 12% en avant-Bourse après avoir dit anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes, tout en annonçant une hausse de ses dépenses d'investissement. Dans son sillage, Coreweave recule de 3,6%, Nvidia de 1,9%, Advanced Micro Devices de 1,6%, Micron Technology de 2% et Microsoft de 1,1%.

VALEURS EN EUROPE

Schneider Electric gagne 2,74% après l'annonce par le groupe d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 3,5 milliards d'euros, le premier en près en trois ans.

Aéroport de Paris prend 3,11% après l'annonce par le groupe d'un plan d'investissements et d'économies.

Pernod Ricard avance de 1,09% à la faveur d'un relèvement de recommandation de la part de Barclays.

Valneva s'adjuge 2,84% après la publication des résultats d'essais cliniques favorables concernant son vaccin contre le chikungunya chez les enfants.

Brunello Cucinelli monte de 3,43% après avoir relevé ses perspectives annuelles, ce qui profite également au secteur européen du luxe, en hausse de 0,57%.

Givaudan chute de 6,78%, les investisseurs faisant état de commentaires décevants sur les prévisions de ventes lors d'une conférence téléphonique avec les analystes avant la publication des résultats annuels du groupe prévus le mois prochain.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans est stable jeudi, à 2,8467%, après avoir atteint la veille 2,894%, son plus haut niveau depuis la mi-mars.

Les paris des marchés sur les baisses de taux de la Banque centrale européenne (BCE) sont restés globalement inchangés après la décision de la Fed, les opérateurs évaluant la probabilité d'un assouplissement monétaire en zone euro à environ 5% d'ici l'été prochain et à 55% d'ici mars 2027. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans perd 2,5 points de base, à 4,139%, après un plus bas en séance à 4,118% alors que la Fed a annoncé qu'elle commencerait à acheter des bons du Trésor à court terme dès vendredi afin de soutenir la liquidité. Les marchés monétaires ont été volatils ces dernières semaines, ce qui a entraîné une prime sur les taux à court terme en raison de la tension sur les liquidités.

CHANGES

Le dollar recule encore jeudi, de 0,29%, face à un panier de devises internationales après avoir accusé la veille sa plus forte baisse en une séance depuis septembre.

L'euro monte de 0,15%, à 1,1713 dollar, à un sommet de près de deux mois, après une hausse de 0,6% mercredi.

La livre sterling s'échange à 1,3383 dollar (+0,01%), pratiquement stable.

Le franc suisse s'est légèrement raffermi jeudi, se négociant à 0,7992 pour un dollar après avoir atteint son plus haut niveau en près d'un mois. La Banque nationale suisse (BNS) a, comme prévu, maintenu jeudi son principal taux directeur à zéro pour la deuxième réunion consécutive.

Le bitcoin est retombé jeudi brièvement sous la barre des 90.000 dollars, l'inquiétude sur l'IA réduisant l'appétit pour le risque.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli jeudi, les investisseurs se recentrant sur les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, tout en surveillant les éventuelles répercussions de la saisie par les Etats-Unis d'un pétrolier sous sanctions au large des côtes du Venezuela.

Le Brent reflue de 1,14% à 61,5 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 1,16% à 57,78 dollars.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 11 DÉCEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 220.000 191.000

chômage 6 décembre

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)