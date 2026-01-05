Fermeture CAC40: garde son calme malgré l'intervention surprise des USA au Venezuela

publié le 05/01/2026

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut cette première séance de la semaine sur une hausse timide de 0,2%, à 8211 points, bien aidée par Eurofins Scientific ( 8,3%), Thales ( 4,7%), ou encore Bureau Veritas ( 2,9%).De son côté, le DAX progresse de 1,3%, tiré par les 9,4% de Rheinmetall et les 4,3% d'Infineon.

Outre-Atlantique, les marchés entament la semaine avec optimisme : le Dow Jones gagne 1,3% et devance le Nasdaq ( 0,9%) et le S&P500 ( 0,8%).Les investisseurs semblent ainsi particulièrement sereins après l'intervention surprise menée par les États-Unis au Venezuela et la déportation du président sud-américain à New York.

En menant cette opération coup de poing, Washington a fait savoir au monde entier qu'il entendait maintenir son rang de superpuissance, ce qui passe notamment par le contrôle des ressources énergétiques mondiales.Plus prosaïquement, la décision témoigne de la volonté américaine de faire revenir ses grandes compagnies pétrolières dans un pays où les infrastructures sont considérées comme dégradées et où les réserves pétrolières restent très largement sous-exploitées : l'embargo financier et technologique américain imposé au Venezuela depuis une décennie s'est révélé très efficace.

Pour le moment, la réaction sur les cours du pétrole est extrêmement contenue : le WTI a d'abord perdu 1% avant de progresser symétriquement de 1% (58 USD le baril) et le Brent gagne également 1,3% à 61,6 USD."Les exportations de pétrole vénézuélien restent modestes et rien n'indique pour l'instant que la situation va provoquer des perturbations au niveau de la production ou des ventes", estimaient ce matin les analystes de Danske Bank.Le Venezuela était l'un des rares pays à libeller son pétrole dans d'autres devises que le dollar (en yuan notamment) : ceux qui s'y sont essayé (Irak, Libye) ont mal fini.

Le billet vert ne réagit pas et évolue à 1,17 USD face à l'euro.La réaction des Bourses asiatiques en dit peut-être plus long.À Tokyo, le Nikkei s'arrogeait près de 3% lundi en fin de séance et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique prenait plus de 1,2%.Mais la sérénité n'est peut-être que de façade, comme en témoigne la flambée de 4% de l'argent métal vers 77 USD et la hausse de 2,5% de l'or vers 4 450 USD l'once.Les investisseurs semblent vouloir démarrer 2026 en s'accrochant à l'adage bien connu qui veut que le premier mois de l'année est bien souvent positif pour les indices boursiers, un phénomène connu sous le nom "d'effet janvier".

Goldman Sachs prévoit une légère accélération de la croissance en zone euro pour 2026, portée par la relance budgétaire allemande et une consommation résiliente, malgré une concurrence chinoise accrue et des taux d'intérêt maintenus à leur niveau actuel.L'économie de la zone euro devrait progresser de 1,3% en 2026, soutenue par trois leviers cycliques majeurs : l'expansion budgétaire de l'Allemagne, l'atténuation des tensions commerciales mondiales et une croissance robuste des revenus réels des ménages, indique la banque.Toutefois, ce dynamisme sera limité par des vents contraires structurels, notamment la poussée des exportations chinoises qui pèse sur la compétitivité industrielle de l'Italie et de l'Allemagne, ainsi que par des coûts énergétiques élevés.

Sur le front des statistiques, la contraction du secteur manufacturier des États-Unis s'est légèrement accentuée en fin d'année dernière, à en croire l'Institute for Supply Management (ISM), dont l'indice pour le secteur vient de paraître à 47,9 pour décembre 2025, contre 48 au cours du mois précédent.La véritable épreuve de vérité est attendue vendredi avec la publication des chiffres de l'emploi de décembre, statistique fétiche du marché et d'autant plus suivie que la Fed a explicitement fait du marché du travail un élément déterminant d'orientation de sa politique monétaire.Viendra ensuite le coup d'envoi de la "saison des résultats" avec les premiers comptes trimestriels des grandes banques, dont JP Morgan.Les stratèges préviennent qu'il va falloir que la croissance des profits des sociétés cotées soit au rendez-vous afin de justifier les niveaux de valorisation élevés des actions américaines, mais l'idée d'avoir à la fois une croissance des bénéfices et une confirmation de la résistance de l'économie américaine ouvrirait certainement la voie à de nouvelles bonnes performances en 2026.

Sur le compartiment obligataire, le rendement du Bund à 10 ans, qui avait atteint des sommets le vendredi 2 janvier, se détend légèrement, de -1,5 pts vers 2,883%, et l'OAT de même échéance efface -2,5 pts à 3,5860%, les BTP italiens -3,6 pts à 3,54%.Dans l'actualité des sociétés tricolores, BNP Paribas rapporte avoir franchi une "étape importante" dans l'intégration de ses activités de gestion d'actifs suite à l'acquisition d'AXA Investment Managers (AXA IM), officialisée depuis plus de six mois maintenant.Crédit Agricole annonce aujourd'hui le remboursement, avec effet au 26 janvier 2026, de la totalité de ses obligations senior non préférées remboursables à taux fixe devenant variable émises le 26 janvier 2021 pour un montant de 1,5 milliard de dollars.Sanofi indique que la FDA des États-Unis a accepté pour examen prioritaire la demande de licence biologique supplémentaire (sBLA) pour son Tzield (teplizumab-mzwv) pour les jeunes enfants atteints de diabète de type 1 de stade 2.Alstom a remporté trois commandes pour un montant total de 2,5 milliards d'euros. Dans le détail, le spécialiste de la mobilité intelligente et durable a été choisi pour fournir du matériel roulant à un client dans la région Amériques pour environ 1,4 milliard d'euros.

Saint-Gobain a formé une coentreprise avec une filiale d'Indocement Tunggal Prakarsa (un cimentier indonésien dont Heidelberg Materials possède 53% du capital), détenue à 60% par le Français et à 40% par son partenaire local. L'objectif de cette joint-venture est d'acquérir les activités de mortiers d'Indocement en Indonésie.Enfin, Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 236 EUR sur Airbus Group, "un titre qui va bénéficier de l'amélioration progressive de la supply chain et du travail réalisé sur l'agilité de son outil industriel".Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.