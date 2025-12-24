Fermeture CAC40: débute l'année du bon pied, grimpe au seuil des 8200 pts

publié le 02/01/2026

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut cette première séance de l'année sur un gain de 0,56%, à 8195 points, tirée par STMicro ( 4,5%), Safran ( 3,3%) ou encore Stellantis ( 3,3%).L'indice parisien devance Londres ( 0,24%) et Francfort ( 0,14%), tandis que Wall Street se cherche une direction avec -0,2% pour le Nasdaq, 0,3% pour le Dow Jones et un S&P500 à l'équilibre.

Les stratèges estiment que 2026 sera marquée par croissance mondiale robuste, quoique hétérogène, avec les Etats-Unis et la Chine comme principaux moteurs.Dans ce contexte, les actifs risqués devraient poursuivre leur ascension (c'est même au-delà des espérances ce vendredi avec les "semi"), à l'instar de l'intelligence artificielle, mais les niveaux de valorisation actuels appellent aussi à une certaine vigilance.

La planète finance restera par ailleurs attentive au départ de Jerome Powell, et surtout à l'identité de son successeur à la tête de la Fed. Sur le plan économique, la maîtrise de l'inflation et la trajectoire de la politique monétaire des banques centrales seront des facteurs clés sur les marchés.L'année sera aussi marquée par les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, ainsi que par un certain nombre de dossiers qui continuent d'inquiéter la communauté internationale : Soudan, Russie/Ukraine, Chine/Taïwan, Israël/Palestine, guerre commerciale Pékin/Washington.

..Après cette entame d'année encourageante, les initiatives pourraient s'avérer limitées la semaine prochaine avant la nouvelle saison des résultats, qui débutera le 12 janvier.Sur le front des statistiques, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est encore un peu plus enfoncé en zone de contraction, passant de 49,6 en novembre à 48,8 en décembre, signalant une détérioration accrue de la conjoncture du secteur.De son côté, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, calculé par S&P Global, repasse en zone d'expansion et signale même la plus forte amélioration de la conjoncture depuis juin 2022.

Il se redresse de 47,8 en novembre à 50,7 en décembre, en contradiction avec le contexte européen et surtout le piètre niveau des ventes d'automobiles en France en décembre.En effet, au mois de décembre, le marché français des voitures particulières neuves a reculé de 5,84% par rapport à la même période un an plus tôt, à 172 927 immatriculations, malgré un jour ouvré de plus.En ce qui concerne les véhicules utilitaires légers, 33 434 ont été immatriculés le mois dernier, soit une très légère progression de 0,65%. En comptant les véhicules particuliers et les utilitaires légers, le marché hexagonal a connu un repli de 4,85%, à 206 361 en décembre.

Sur le compartiment obligataire, 2026 commence plutôt mal : les T-Bonds se tendent fortement avec 4Pts sur le "10 ans" à 4,19%, 4Pts sur le "30 ans" à 4,87%.Pas mieux en Europe avec un rendement du Bund allemand à dix ans qui se tend de 3,8Pts à 2,900%, l'OAT de même échéance se tend de 5Pts à 3,610%, et c'est encore pire en Italie où les BTP affichent 6,3Pts à 3,575% : une dégradation superbement ignorée côté actions.De son côté, l'euro, qui avait progressé de plus de 14% face au dollar l'an dernier, reste stable à 1,174 USD.Grand gagnant de l'exercice 2025, l'or stagne autour des 4320 USD l'once, et l'argent perd -1,5% vers 71,7 USD et reste en-deçà des 75/76 USD de vendredi.Le baril de Brent de la mer du Nord recule de 1,2% autour des 60,1 USD.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Michelin a annoncé vendredi avoir conclu des accords en vue de faire l'acquisition de deux spécialistes américains des tissus enduits et des textiles techniques, avec l'objectif de renforcer ses activités de composites polymères via son expansion sur de nouveaux marchés.Voltalia annonce le début de la construction du complexe stratégique d'Artemisya - stockage (100 mégawatts / 200 mégawattheures) et éolien (100 mégawatts) - en Ouzbékistan, premier complexe de ce type en Asie centrale, combinant solaire, éolien et stockage.Casino annonce la cession à 2S Retail, effective ce jour, de la société 3C Cameroun, exploitant 7 points de vente sous enseigne "BAO Cash & Carry", dont 5 magasins intégrés à Douala et 2 magasins exploités en franchise à Nkongsamba et Limbé.

Valneva et le Serum Institute of India (SII), société du groupe Cyrus Poonawalla, indiquent avoir décidé de mettre fin à leur accord de licence pour le vaccin à injection unique contre le chikungunya de Valneva, lui permettant d'en récupérer l'intégralité des droits.