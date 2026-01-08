Fermeture Wall Street termine en ordre dispersé

publié le 08/01/2026

8 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, le secteur de la technologie étant à la baisse tandis que celui ?de la défense a progressé.

L'indice Dow Jones a gagné , ou 270,03 points, à 49.266,11 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,53 points, soit 0,01% à 6.921,46 points. Le Nasdaq Composite a ?reculé de son côté de 104,26 points, soit 0,44% à 23.480,016 points.

Nvidia, Broadcom et Microsoft ont terminé en baisse. Le secteur des nouvelles technologie est en déclin d'environ ?1% depuis le début de l'année, alors que les investisseurs deviennent plus tatillons face ?aux valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

"Tant que l'IA sera attractive, il y aura des gagnants et des perdants", a déclaré Art Hogan, chef stratège marchés chez ?B. Riley Wealth.

"Cela devient un ?secteur où il faut 'montrer'. Montrer comment monétiser ceci ou cela. Montrer ?s'il y aura un retour sur les dépenses d'investissement."

Les valeurs du secteur de la défense ont progressé après que le président américain Donald Trump a estimé que le budget de l'armée américaine ?pour 2027 devrait être porté à 1.500 milliards de dollars. Le budget de la défense adopté par le Congrès pour 2026 est de 901 milliards de dollars.

Lockheed Martin, Northrop Grumman et ?Kratos Defense ont tous progressé.

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors ?de la semaine au 3 janvier, à 208.000 contre 200.000 (révisé) la ?semaine précédente, a annoncé ?jeudi le département du Travail.

Les investisseurs attendent désormais la publication vendredi du rapport sur l'emploi non ?agricole américain.

Aux valeurs, Alphabet a progressé après que ?la maison-mère de Google a dépassé Apple en termes de capitalisation boursière pour la première fois depuis 2019.

Les fabricants de puces mémoire comme SanDisk, Western Digital et Seagate, dont les cours avaient fortement progressé, ont tous reculé.

Ford a bondi après que Piper Sandler a relevé sa recommandation sur ?le constructeur automobile de "neutre" à "surpondérer".

(Purvi Agarwal à Bangalore et Noel Randewich à San ?Francisco; version française Camille Raynaud)