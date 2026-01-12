Ouverture Wall Street ouvre stable après l'inflation US, le Dow Jones proche d'un record

publié le 13/01/2026

13 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert mardi quasi stable, en dehors du Dow Jones, après la publication d'une inflation américaine conforme aux attentes en décembre tandis que les investisseurs évaluent ?les résultats trimestriels mitigés de JPMorgan et Delta Air Lines.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones avance de 26,8 points, soit +0,05%, à 49.616,95 et s'approche d'un record. En revanche, le S&P 500 est quasi stable (-0,1%) à 6.977,41, tout comme le Nasdaq Composite ?qui progresse de 1,2 point, soit +0,01%, à 23.735,122.

Les distorsions liées à la paralysie du gouvernement américain qui avaient artificiellement montré un ralentissement de l'inflation en novembre se sont résorbées, renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale (Fed) maintiendra ?ses taux d'intérêt inchangés ce mois-ci.

Selon les données du département du Travail, l'indice des prix à la consommation a ?augmenté de 0,3% en décembre sur un mois, conformément aux attentes des économistes interrogés par Reuters. Il s'est établi à 2,7% en glissement annuel, là aussi comme attendu.

La publication de ces données a ?fait réagir les marchés, les futures sur ?indices new-yorkais se retournant à la hausse et les rendements des bons du Trésor passant ?dans le rouge.

Elles renforcent les attentes d'au moins deux réductions supplémentaires de 25 points de base des taux d'intérêt de la Fed entre juin et décembre, selon les données de LSEG.

"La Fed devrait prendre son temps et analyser davantage de données, surtout ?compte tenu du bruit observé dans les données récentes en raison de la fermeture des services publics", a déclaré Skyler Weinand, directeur des investissements chez Regan Capital.

Les résultats annuels de plusieurs entreprises animent également la séance.

JPMorgan Chase (-1,12%) a ouvert le bal des ?publications des grandes banques américaines affichant un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre bien que plombé par ?une provision de 2,2 milliards de dollars pour pertes sur créances liée à l'accord ?conclu avec Goldman Sachs pour la ?reprise d'un partenariat avec Apple dans le domaine des cartes de crédit.

Delta Air Lines a annoncé prévoir une hausse d?environ 20% ?de son bénéfice en 2026 avec la demande de services "premium", mais ?cette annonce a déçu les investisseurs et le titre cédait 2,46% dans les premiers échanges.

Par ailleurs, les marchés surveillent le bras de fer entre le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell et le président Donald Trump.

Dimanche, Jerome Powell a déclaré qu'il était menacé de poursuites pénales par l'administration du président américain en lien avec l'une des auditions qu'il a effectuées l'été dernier devant le ?Congrès à propos des rénovations du siège de la banque centrale.

Les responsables des principales banques centrales mondiales ont exprimé dans un communiqué leur pleine solidarité avec Jerome Powell.

(Rédigé par Medha Singh et Pranav ?Kashyap à Bangalore, version française Kate Entringer)