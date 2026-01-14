Pré-ouverture Wall Street ouvre en baisse après les banques et les indicateurs

publié le 14/01/2026

PARIS, 14 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi après des indicateurs économiques mitigés aux Etats-Unis et des résultats décevants de grandes banques de ?Wall Street, en attendant une possible décision de la Cour suprême américaine sur les droits de douane voulus par le président Donald Trump.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 21,63 points, soit 0,04%, à 49.170,36 points.

Le ?Standard & Poor's 500, plus large, recule de 27,18 points, soit 0,39%, à 6.936,56 points.

Le Nasdaq Composite cède de 151,30 points, soit 0,64%, à 23.558,58 points. Le secteur des semi-conducteurs (-1,29%) et celui plus global des nouvelles ?technologiques (-1,31%) sont dans le rouge.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, les données officielles américaines ont ?montré que les prix à la production (PPI) dans le pays avaient décéléré en novembre à 0,2% sur une base mensuelle mais accéléré à 3,0% en rythme annuel. Le chiffre ?mensuel du PPI est toutefois conforme aux ?attentes. Pour ce qui est des ventes au détail, elles ont progressé plus ?que prévu en novembre, de 0,6% sur un mois, après une contraction de 0,1% en octobre.

Ces deux statistiques n'ont guère modifié les attentes en matière de réduction des taux directeurs pour 2026, au moins deux baisses des ?coûts d'emprunt étant envisagées avant la fin de l'année.

Les marchés attendent désormais les chiffres des prix de revente des logements pour le mois de décembre à 15h00 GMT et la publication du Livre beige de la ?Réserve fédérale américaine, prévue à 19h00 GMT.

Ils surveillent également une possible décision de la Cour suprême ?américaine concernant la légalité des droits de douane imposés par Donald Trump.

Les investisseurs ?analysent par ailleurs les ?résultats trimestriels de Bank of America (-3,68%), Wells Fargo (-4,23%) et de Citigroup (-0,40%) après ceux de JPMorgan (-0,20%). L'indice des banques sur ?le S&P 500 recule mercredi de 1,73% après un ?bond de 25% au cours des 12 derniers mois.

"Les banques ont connu un très bon début d'année et les marchés prennent un peu de temps pour digérer les résultats", note Jake Johnston, responsable des investissements chez Advisors Asset Management.

"Nous constatons que certaines estimations sont légèrement inférieures aux prévisions, mais ces titres ont connu une forte progression avant ?la publication de ces rapports, et il n'est pas inhabituel d'observer un léger recul", a-t-il ajouté.

Dans le reste des valeurs du jour, Netflix abandonne 0,50% après qu'une source a rapporté à Reuters que le géant du "streaming" préparait une offre de rachat en numéraire pour les studios et les actifs de diffusion en continu de Warner Bros Discovery (+1,03%).

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Medha Singh ?à Bangalore, édité par Kate Entringer)