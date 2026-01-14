Ouverture L'Europe finit dans le désordre une séance indécise, Wall Street pénalisée par les banques

par Claude Chendjou

PARIS, 14 janvier (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé, la tendance positive ayant été soutenue principalement par le compartiment défensif de la santé, tandis que Wall Street était en repli à mi-parcours, plombée par les banques qui ont publié leurs résultats trimestriels.

À Paris, le CAC 40 a fini sur une perte de 0,19% à 8.330,97 points à l'issue d'une séance en dents de scie ?où l'indice a touché un record à 8.396,72 points. Le Footsie britannique, riche en matières premières, s'est distingué de la plupart des places européennes, arrachant un gain de 0,46%. Le Dax allemand a reflué de 0,42%, sous le coup d'une déprime des valeurs technologiques dans le sillage des échanges à Wall Street.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,41%, mais le FTSEurofirst 300 a avancé de 0,15%, tandis que le Stoxx 600 a pris 0,18%, après avoir atteint en séance un sommet sans précédent à 612,65 points.

Au moment de ?la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,55%, le Standard & Poor's 500 de 1,02% et le Nasdaq de 1,57%. Les grands indices américains sont pénalisés par les baisses des secteurs des semi-conducteurs (-1,52%), des nouvelles technologies (-2,04%) et surtout des banques (-2,73%) et de la finance (-2,82%).

Même si les géants bancaires américains ont accru leurs bénéfices au quatrième trimestre, soutenus par une demande croissante de la part des emprunteurs, les investisseurs avaient, semble-t-il, des attentes plus élevées. Les dirigeants des banques ?ont également exprimé leur inquiétude quant au projet de plafonnement à 10% des taux d'intérêt des cartes de crédit.

Bank of America chute ainsi de 5,18% malgré un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, tandis que Wells Fargo plonge de ?5,63% après avoir raté les attentes sur le revenu net d'intérêt. Citigroup abandonne 4,35% malgré un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions. L'indice des banques à Wall Street recule après un bond de 25% au cours des 12 derniers mois.

En Europe, l'essentiel des échanges a été animé par les compartiments des "utilities" (+1,21%) et de la santé (+1,30%) dans le sillage des résultats publiés par les entreprises de ces secteurs, mais la tendance ?a été prudente, comme en témoigne l'indice de la volatilité qui a grimpé de plus de ?6%, tandis que l'or a touché un record.

VALEURS EN EUROPE

Kering a terminé en hausse de 0,64% et LVMH en baisse de 1,34% alors que le distributeur de luxe Saks ?Global a déposé le bilan. L'indice du luxe sur le Stoxx 600 a reflué de 0,34%.

EssilorLuxottica a avancé de 0,50%, porté par un relèvement de recommandation de HSBC, qui souligne l'"avantage de précurseur" du groupe dans les lunettes connectées.

Air France-KLM a chuté de 5,14% après une dégradation de Barclays, qui s'inquiète de la faiblesse du trafic nord-atlantique.

Le fabricant de médicaments finlandais Orion a grimpé de 12,03% après une prévision de chiffre d'affaires annuel meilleur que prévu.

AstraZeneca a gagné 2,41% après l'annonce d'un accord en vue de l'acquisition du ?groupe américain Modella AI.

Le groupe britannique d'éducation Pearson a plongé de 9,54% après la perte d'un contrat avec le New Jersey.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé plus que prévu en novembre, de 0,6% sur un mois, montrent les données du département du Commerce.

La croissance des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis a ralenti en novembre sur un mois à 0,2%, conformément aux attentes, selon le département du Travail.

La Chine a fait état mercredi d'un excédent commercial record à 1.189 milliards de ?dollars en 2025, selon les données des douanes chinoises.

CHANGES

Le dollar recule de 0,15% face à un panier de devises de référence après les statistiques américaines du jour et alors que le marché s'attend à un statu quo sur ?les taux de la Fed à l'issue de la réunion des 27-28 janvier, suivi de deux baisses des coûts d'emprunt d'ici la fin de l'année.

Le billet vert est ?affecté par les tensions autour de la Fed et les multiples ?risques géopolitiques. Les Etats-Unis ont suspendu la délivrance de visas pour 75 pays, Téhéran menace de frapper des bases américaines, tandis que Washington a retiré une partie de son personnel du Moyen-Orient. Par ailleurs, le Danemark et Groenland font face ce mercredi au ?vice-président américain JD Vance pour une réunion à fort enjeu à la Maison blanche.

L'euro grappille 0,10%, à 1,1652 dollar, tandis que la livre sterling ?s'échange à 1,3443 dollar (+0,19%).

Le yen a touché mercredi un creux de 18 mois à 159,45 pour un dollar alors que les autorités japonaises intensifient leurs menaces d'intervention sur le marché des changes, tandis que la Première ministre Sanae Takaichi prévoit de convoquer des élections législatives anticipées.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie, d'environ trois points de base, à 4,1399%, et le deux ans d'environ 1,5 point de base, à 3,5118%. Les statistiques du jour n'ont guère modifié les attentes en matière de réduction des taux directeurs pour 2026, au moins deux baisses des coûts d'emprunt étant anticipées. Le marché attend désormais la publication à 19h00 GMT du Livre beige de la Fed.

Le rendement du Bund allemand de même échéance a cédé en clôture 3,1 points de base, à 2,7824%, et ?le deux ans 1,3 point de base, à 2,084%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT à dix ans est ressorti stable, à environ 71 points de base, alors que les deux motions de censure déposées par La France insoumise (LFI) et le Rassemblement national (RN) à l'encontre du gouvernement de Sébastien Lecornu ont été rejetées par les députés.

PÉTROLE

La situation en Iran avec une contestation sans précédent et la menace d'une intervention militaire américaine, dope les cours du pétrole.

Le Brent progresse de 1,21% à 66,26 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 1,05% à 61,78 dollars.

MÉTAUX

Au moment de la clôture des Bourses en Europe, l'or au comptant s'affiche à 4.613 dollars l'once, en hausse de 0,57%, après avoir atteint en séance un record à 4.639,48 dollars l'once.

L'argent se négocie à 90,88 dollars, en hausse de 4,54%, franchissant la barre des 90 dollars l'once pour la première fois.

Les métaux précieux sont recherchés sur fond d'aggravation des tensions en Iran et d'inquiétude sur une remise en cause par la Maison blanche de ?l'indépendance de la Fed.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)