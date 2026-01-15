Ouverture Wall Street rebondit avec TSMC, la "tech" et les banques

publié le 15/01/2026

PARIS, 15 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi après le bénéfice trimestriel record publié par TSMC qui a déclenché un rallye dans le ?segment des semi-conducteurs, tandis que le marché analyse les comptes financiers de Morgan Stanley et de Goldman Sachs, dernières grandes banques de Wall Street à publier.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 132.57 points, soit 0,27%, ?à 49.282,20 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, monte de 41,21 points, soit 0,59%, à 6.967,81 points.

Le Nasdaq Composite progresse de 206,33 points, soit 0,88%, à 23.678,08 points.

Ce rebond fait suite à deux ?séances de repli pour les principaux indices boursiers américains, le S&P 500 et le Nasdaq ayant enregistré ?mercredi leur plus forte baisse depuis le début de l'année.

TSMC a fait état jeudi d'un bond de 35% de son bénéfice au quatrième trimestre, atteignant ainsi un niveau record ?qui a largement dépassé les prévisions. ?L'action cotée à Wall Street du géant taïwanais des semi-conducteurs bondit de 5,27, ?entraînant dans son sillage le compartiment des puces (+3,39%) et celui des nouvelles technologies (+1,31%).

Nvidia prend 2,59%, Broadcom 1,24% et Micron 3,06%, tandis que les sociétés d'outils de fabrication de puces comme Applied Materials et Lam Research s'envolent ?respectivement de 8,36% et de 6,74%.

Dans la finance (+0,55%) et la banque (+0,65%), la tendance est également positive. BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs au monde, monte de 4,39% sur fond de reprise des marchés qui a permis de ?porter ses actifs sous gestion au niveau record de 14.040 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Goldman ?Sachs avance de 1,12% après avoir fait état d'une hausse de son bénéfice ?trimestriel. Morgan Stanley, qui ?a également annoncé une augmentation de son bénéfice trimestriel grâce à sa banque d'investissement, gagne 3,21%.

Le titre Goldman ?Sachs a pris 63% au cours des 12 derniers mois.

Les ?résultats des banques américaines sont publiés dans un contexte de pression sur les valeurs financières en raison des inquiétudes concernant l'impact d'un projet de plafonnement à 10% des taux d'intérêt des cartes de crédit pour une durée d'un an.

Les risques géopolitiques actuels dans le monde et les indicateurs économiques américains publiés ce jeudi comme les inscriptions ?hebdomadaires au chômage et les indices d'activité "Philly Fed" et "Empire State" sont relégués au second plan par les marchés qui se concentrent sur les résultats d'entreprises.

Les analystes s'attendent à ce que les sociétés du S&P 500 enregistrent une croissance moyenne de 8,8% de leurs bénéfices trimestriels par rapport à l'année précédente, selon les données de LSEG IBES au 9 janvier.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution ?de Medha Singh et Pranav Kashyap)