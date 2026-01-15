Fermeture Wall Street en hausse, portée par les résultats de banques et TSMC

publié le 15/01/2026

par Caroline Valetkevitch

NEW YORK, 15 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, rebondissant après deux séances dans le rouge, grâce ?notamment aux gains de Morgan Stanley et Goldman Sachs à la suite de la publication de résultats trimestriels solides, tandis que le secteur technologique a grimpé dans le sillage de ?TSMC.

L'indice Dow Jones a gagné 0,60%, ou 292,81 points, à 49.442,44 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 17,87 points, soit 0,26%, à 6.944,47 points.

Le Nasdaq Composite a ?avancé de son côté de 58,27 points (0,25%) à 23.530,02 points.

Alors que les grandes ?banques américaines ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont fait état de bénéfices trimestriels ?en hausse, avec pour effet ?de grimper respectivement de 4,6% et 5,8%.

La semaine avait jusque-là plutôt ?été marquée par des résultats mitigés dans le secteur bancaire, en proie également à des préoccupations engendrées par le projet du président américain Donald Trump de plafonner le taux ?d'intérêt des cartes de crédit.

Les investisseurs continuent de privilégier des titres dévalorisés par rapport à ceux de la 'tech', a noté Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management, à Tulsa ?dans l'Oklahoma. "Les banques et les industries" ont particulièrement été performantes ce jeudi, ?a-t-il ajouté. Le secteur industriel a signé un record de clôture.

Reste ?que le secteur technologique ?a également progressé durant la séance, alors que le principal fabriquant de semiconducteurs destinés à ?l'intelligence artificielle (IA), TSMC, a dit anticiper une ?croissance annuelle solide et signalé des capacités de production accrues aux Etats-Unis à l'avenir. Son titre a pris 4,4%.

D'autres entreprises du secteur, dont le poids lourd Nvidia et Broadcom, ont également fini en hausse.

Les grandes valeurs technologiques et les titres à forte croissance avaient été délaissées ?récemment, les investisseurs ayant débuté l'année en quête de bonnes affaires.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et ?le S&P ..

(Rédigé par Jean Terzian)