Pré-ouverture De l'hésitation attendue à Paris, le Moyen-Orient toujours au coeur des attentions

publié le 10/04/2026

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris s'oriente vers un début de séance assez hésitant, à en croire les futures sur le CAC 40 en hausse de seulement 5 points à 8 255 à moins d'une demi-heure de l'ouverture, alors que le Moyen-Orient demeure encore et toujours au centre de l'attention des investisseurs.

Pour rappel, les indices actions américains sont parvenus à finir la séance de jeudi dans le vert, avec des gains de l'ordre de 0,6% pour le S&P 500 à 6 825 et le Dow Jones à 48 186, et de 0,7% pour le Nasdaq 100 à 25 082."Après un important rallye des actifs à risque mercredi, nous avons eu une autre journée généralement optimiste hier, alors que les espoirs d'un cessez-le-feu durable au Moyen-Orient grandissaient encore", rappelle ainsi Michael Brown.

"Le catalyseur n'est pas venu des États-Unis, ni de l'Iran, mais d'Israël, qui a confirmé qu'ils entameraient des pourparlers directs avec le Liban au sujet d'un éventuel accord de paix", explique ce senior research strategist chez Pepperstone.Un cessez-le-feu qui reste pourtant précaireAlors que des discussions doivent démarrer dans quelques heures au Pakistan entre Américains et Iraniens en vue d'un accord de paix durable, le cessez-le-feu conclu dans la nuit de mardi à mercredi semble pourtant toujours aussi précaire.

Le retour à la circulation des pétroliers et méthaniers dans le détroit d'Ormuz, une condition posée par Donald Trump pour l'arrêt des combats, tarde à se concrétiser, d'autant plus que l'Iran prétend imposer un "droit de péage" rejeté par les Occidentaux.Autre pierre d'achoppement entre Washington et Téhéran, la guerre fait toujours rage entre Israël et le Hezbollah, augurant mal des négociations entre le gouvernement d'Israël et celui du Liban qui devraient commencer la semaine prochaine.Dans un tel contexte, les cours du pétrole peinent à engager leur reflux : le WTI (West Texas Intermediate) et le Brent se maintiennent tous deux non loin de la barre fatidique des 100 USD le baril, à respectivement 98,5 et 96,7 USD environ.

L'inflation américaine attendue au tournant ce vendrediAussi, les investisseurs devraient se montrer particulièrement attentifs, en début d'après-midi, à l'indice des prix à la consommation des États-Unis pour le mois de mars, qui permettra de jauger l'impact de la flambée des cours de l'or noir sur l'inflation globale.À titre indicatif, Jefferies anticipe un bond du taux d'inflation annuel à 3,5% pour le mois écoulé, à comparer à 2,4% en février, une accélération qui serait tirée essentiellement par la poussée des prix de l'énergie.En données sous-jacentes, c'est-à-dire en excluant les secteurs habituellement volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, il estime que le taux d'inflation annuelle ne devrait augmenter que de 0,2 point d'un mois sur l'autre pour atteindre 2,7%.

Autre donnée qui devrait être surveillée de près par les opérateurs, l'indice de confiance du consommateur américain calculé par l'Université du Michigan ("UMich") devrait ressortir en baisse vers 52 en estimation préliminaire pour avril, toujours selon Jefferies.Sodexo révise en baisse ses objectifs annuelsDans l'actualité des valeurs à Paris, le groupe de restauration collective et de facility management Sodexo fait part d'un abaissement de ses objectifs annuels, à l'occasion de la publication de résultats en net recul au titre du 1er semestre de son exercice 2026.Le fournisseur de produits aromatiques Robertet dévoile des bénéfices en progression en 2025, dans un contexte de détente ponctuelle et marquée des coûts d'achat, mais aussi de dynamisme des catégories de produits à plus forte valeur ajoutée.

Exail Technologies annonce une nouvelle commande de drone de surface transocéanique DriX O-16 par OMS Group, confirmant l'adoption croissante de ses solutions autonomes après une première acquisition en 2025.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.