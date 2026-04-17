Mi-séance Nouveau recul des marchés européens, le conflit moyen-oriental entretient le flou

publié le 20/04/2026

(Zonebourse.com) - Suite à un regain de tension entre les Etats-Unis et l'Iran, les Bourses européennes repartent dans le rouge alors que la trêve de 15 jours entre Washington et Téhéran, très vacillante, prendra fin ce mercredi. Vers 12h, le CAC 40 perd 1,12% à 8 330,36 points et l'Eurostoxx 50 recule de 1,29% à 5 979,62 points.

Le navire de la CMA CGM "a fait l'objet hier de tirs de semonce" dans le détroit d'Ormuz, a indiqué dimanche à l'AFP le groupe français de transport maritime, qui a précisé que l'équipage était "sain et sauf".L'Iran a promis de "bientôt riposter" à cette prise de contrôle par la marine américaine d'un de ses cargos, accusant les Etats-Unis d'avoir "violé le cessez-le-feu".

Sur Télégram, le porte-parole de l'état major iranien déclare que "les forces armées de la République islamique d'Iran "prendront des mesures de représailles contre cet acte de piraterie armée et contre les militaires américains"Donald Trump avait annoncé que la marine américaine avait ouvert le feu sur le cargo iranien Touska dans le golfe d'Oman et en avait pris le contrôle.

Le navire "a tenté de franchir notre blocus maritime, et mal lui en a pris", a écrit le chef d'Etat américain sur sa plateforme Truth Social.En outre, hier, POTUS a annoncé l'envoi d'une délégation américaine au Pakistan menée par le vice-président JD Vance pour participer à de nouvelles négociations de paix avec l'Iran. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Iran, Esmaïl Baghaï, lors de son point de presse hebdomadaire, a confirmé que Téhéran n'a pas avoir encore pris de décision quant à sa éventuelle participation à ces nouveaux pourparlers, prévus à Islamabad.

Il fait savoir aussi que "les Etats-Unis adoptent des comportements qui ne témoignent en rien d'un engagement sérieux dans un processus diplomatique". Il a ajouté que la saisie d'un cargo iranien, le blocus naval des ports iraniens et les retards dans la mise en oeuvre du cessez-le-feu au Liban constituaient autant de "violations manifestes du cessez-le-feu".Après la saisie de ce cargo iranien dans le golfe d'Oman par l'armée américaine, la Chine a affiché son inquiétude et a appelé les Américains et les Iraniens à "maintenir la dynamique du cessez-le-feu et des négociations", tout en se déclarant prête à y participer.

Hausse de l'or noir, Orange dans le vertFace à ce regain de tensions, vers 12h, les prix du pétrole augmentent à nouveau ce lundi. Le Brent gagne 2,82% à 94,56 dollars et le WTI avance de 4,38% à 88,68 USD. Côté valeurs, le distributeur français de carburants Rubis étudie une possible acquisition de Puma Energy, filiale de Trafigura, dans le cadre d'une opération mêlant numéraire et actions, rapporte Bloomberg. Cette transaction potentielle, qui valoriserait Puma jusqu'à 2,5 milliards d'euros, permettrait à Rubis d'élargir significativement son empreinte géographique, notamment en Amérique centrale et en Afrique subsaharienne, tout en offrant à Trafigura une sortie partielle d'un actif longtemps déficitaire mais récemment redressé.

De plus, Orange, qui avait accusé vendredi le plus fort repli (-5,28%) du CAC 40 est soutenu ce lundi par le broker Berenberg qui a relevé son objectif de cours à 20 euros contre 18 précédemment tout en maintenant sa recommandation à l'achat. Vers 12h, l'action de l'opérateur de télécommunications est logée à la deuxième place du palmarès de l'indice phare de la place parisienne, avançant de 1,93%."ll aura fallu six mois, mais Orange, Bouygues et Iliad se sont mis d'accord sur une nouvelle offre de 20,35 milliards d'euros pour SFR et entament désormais des négociations exclusives avec le groupe Altice France, propriétaire de la société. Nous révisons à la hausse nos prévisions pour Orange afin de tenir compte de cette offre et relevons notre objectif de cours.

Nous tablons sur la consolidation de MasOrange pour stimuler la croissance d'Orange, en attendant une décision concernant l'opération française", détaille dans une note Berenberg.En Europe, ce lundi, Eni ( 2,99%) occupe la tête du FTSE MIB à Milan après deux annonces stratégiques : la nouvelle découverte massive de gaz en Indonésie et le renforcement de son partenariat dans les biocarburants, avec Saipem (géant italien de l'ingénierie et de la construction, historiquement spécialisé dans le secteur de l'énergie - pétrole et gaz).Côté statistiques, jeudi matin, les investisseurs prendront connaissances des indices PMI manufacturier du mois d'avril en France et en zone euro.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.