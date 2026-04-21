Mi-séance Les marchés européens dans l'hésitation, le cessez-le-feu s'étend en Iran

publié le 22/04/2026

(Zonebourse.com) - En légère hausse en début de séance, les Bourses européennes évoluent maintenant en ordre dispersé, après la prolongation jusqu'à nouvel ordre du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran. Donald Trump l'a confirmé hier, répondant favorablement à la demande des médiateurs pakistanais.

Vers 12h, le CAC 40 perd 0,39% à 8 203,27 points. L'indice phare parisien se dirige vers une troisième séance de baisse consécutive. A l'inverse, l'Eurostoxx 50 grappille 0,05% à 5 933,46 points. Londres, Francfort et Amsterdam progressent. Donald Trump a donc annoncé l'allongement de la durée du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, invoquant une situation politique interne jugée "gravement fracturée" à Téhéran.

Programmée pour s'achever ce mercredi, cette trêve sera maintenue sous réserve que les autorités iraniennes formulent une proposition concrète et convenable à Washington pour mettre un terme au conflit.Le président américain a précisé que cette prolongation faisait suite à une demande des autorités pakistanaises, notamment du maréchal Asim Munir et du Premier ministre Shehbaz Sharif.Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a salué l'annonce de président américain sur le cessez-le-feu, approuvant une "avancée importante vers la désescalade", selon un communiqué de son porte-parole.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, espère que les deux parties parviendront "à conclure un "accord de paix" lors du deuxième cycle de négociations prévu à Islamabad".Si la trêve entre Washington et Téhéran est prolongée, toutefois, le président américain maintient le blocus des ports iraniens.Par ailleurs, POTUS a affirmé sur son réseau Truth Social que "l'Iran s'effondre financièrement à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz. "Le pays exige l'ouverture immédiate du détroit d'Ormuz et manque cruellement de liquidités ! Il perd 500 millions de dollars par jour.

L'armée et la police se plaignent de ne pas être payées. SOS !!!", a fait savoir le chef d'Etat américain, quelques heures après avoir décidé de prolonger la trêve.De son côté, le Royaume-Uni accueille mercredi et jeudi des militaires d'une trentaine de pays, afin de préparer la réouverture du détroit d'Ormuz. L'objectif de cette rencontre est de former une mission de protection de la navigation dans le détroit une fois la paix instaurée, sous la direction de Londres et Paris.Dans ce contexte géopolitique toujours très pesant, les prix du pétrole sont toujours en hausse. Le Brent progresse de 0,41% à 99,47 USD.

Le WTI avance de 0,44% à 90,45 USD.Série de publications de revenusDans l'actualité des sociétés cotées, de nombreux géants ont présenté hier et ce matin leurs chiffres d'affaires du premier trimestre 2026.Eurofins Scientific signe l'une des plus fortes baisses du CAC 40 ce matin et décroche de 10,52%, après son point d'activité. Sur cette période, le spécialiste mondial des services de bio-analyses a généré un chiffre d'affaires de 1,789 milliard d'euros, en hausse de 1,3% par rapport aux trois premiers mois de l'année 2025. Le groupe a toutefois confirmé ses objectifs annuels malgré des ventes décevants. Il vise notamment une croissance organique de l'ordre de 5% sur l'année, une hausse de sa marge d'Ebitda ajusté qui devrait progresser vers l'objectif 2027 et dépasser les 22,5% de l'exercice 2025.

Bureau Veritas (-11%) signe le plus fort repli du CAC 40 et du SBF 120, après la révision à la baisse de ses objectifs 2026 et d'un léger recul de ses revenus au premier trimestre 2026. Le groupe anticipe désormais une croissance organique modérée (4-6%) à un chiffre du chiffre d'affaires (contre une croissance organique modérée à élevée à un chiffre précédemment, soit entre 4-6% et 7-9%).FDJ United perd environ 7% et enregistre l'une des plus fortes baisses du SBF 120. L'opérateur de jeux d'argent est pénalisé par la révision de sa guidance 2026 : un léger recul du chiffre d'affaires est anticipé au lieu d'une progression. L'opérateur mise tout sur le second semestre pour inverser la tendance malgré un premier trimestre terne (ventes en repli de 3,2% à 895 MEUR).Interparfums recule de 1,31%, après une baisse de 8,5% de son chiffre d'affaires à 215,5 MEUR.

Il se situe en-deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 225 MEUR en moyenne.En Europe, Salzgitter gagne 1,08% à Francfort, soutenu par de solides résultats au premier trimestre 2026 et le relèvement de ses objectifs de bénéfices pour l'année en cours. Hier, le groupe sidérurgique allemand a publié ses chiffres préliminaires de ce trimestre, affichant une dynamique nettement supérieure aux attentes du marché. Sur les trois premiers mois de 2026, il a enregistré un chiffre d'affaires externe de 2,3 MdsEUR, stable par rapport à celui du premier trimestre 2025.Le spécialiste des semi-conducteurs ASM International occupe la première place de l'AEX 25 bondissant de près de 8%, après avoir dépassé les attentes au premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 863 MEUR. La direction table désormais sur une accélération au deuxième trimestre, visant des revenus de 980 MEUR, portée par la demande croissante en technologies de pointe.

Il est suivi d'AkzoNobel ( 4,5%). Le fabricant des peintures "Dulux" enregistre une progression de 7% de son résultat opérationnel au premier trimestre, hors cessions en Inde. Cette performance repose sur une stratégie de relèvement des tarifs et de réduction des coûts.TUI, en revanche, cède 2,67%. Le voyagiste anticipe un redressement marqué de sa rentabilité au deuxième trimestre, mais revoit à la baisse sa guidance annuelle en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Pour rappel, en 2025, le groupe allemand avait enregistré un EBIT sous-jacent de 1,413 MdEUR et visait jusqu'alors une croissance de 7 à 10% pour cette année. Il cible désormais un EBIT sous-jacent 2026 (à taux de change constant) compris entre 1,1 MdEUR et 1,4 MdEUR.Au chapitre des statistiques, le taux d'inflation au Royaume-Uni a grimpé à 3,3% sur un an en mars, contre 3% en février, a annoncé mercredi l'Office national des statistiques (ONS), dopé par l'envolée des prix des hydrocarbures avec la guerre au Moyen-Orient.

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