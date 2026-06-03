Fermeture Un nouvel espoir...

publié le 04/06/2026

(Zonebourse.com) - Proche de l'équilibre à l'ouverture, la place parisienne s'est rapidement affichée en hausse pour finir sur un gain de 1,15%, à 8 244,29 points. Cette tendance a été observée sur plusieurs autres grandes places européennes, comme à Francfort où le DAX 40 s'est adjugé 0,49%.

Londres a fait preuve de nettement plus de prudence ( 0,14% à la clôture) pénalisée par ses valeurs financières.C'est une nouvelle fois l'actualité au Moyen-Orient qui a eu raison de l'orientation des grands indices financiers. Les investisseurs ont salué l'annonce et l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Liban.

Cet accord a déjà été violé à plusieurs reprises, mais sans entamer l'optimisme des investisseurs.L'échec d'avancées dans les négociations entre Washington et Téhéran semblait lié à la poursuite de l'intervention de Tel-Aviv au sud-Liban. Avec ce point d'achoppement qui semble (provisoirement) levé, un nouvel espoir de paix est possible entre les Etats-Unis et l'Iran.

La belle performance des marchés actions du Vieux Continent est principalement due au repli des cours du pétrole après ces annonces. Au moment de la clôture européenne, le WTI à New York reculait de 2,44%, à 93,02 dollars, et le Brent de la mer du Nord à Londres cédait 2,71%, à 95,16 dollars. Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,13%) et se négocie contre 1,1625 dollar.

Un agenda léger avant vendredi et le rapport mensuel sur l'emploi USParmi les quelques statistiques du jour, les ventes au détail de la zone euro ont été décevantes avec un repli de 0,4% en avril, contre des attentes à -0,3%. En revanche, les données du mois de mars ont été nettement révisées à la hausse, passant de -0,1 à 0,8%.Aux Etats-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont également déçu.

Espérées à 214 000 unités, elles se sont finalement élevées à 225 000. La semaine précédente elles avaient atteint 212 000 unités, nombre révisé à la baisse de 215 000 précédemment. A 225 000 unités, elles sont toutefois à un plus haut depuis la mi-février.Une actualité dense pour les sociétés européennesA Paris, Soitec et STMicroelectronics ont respectivement trébuché de 5,55 et 2,58%, victimes des prévisions de Broadcom aux Etats-Unis (-13,50%) qui ont ravivé les craintes d'un excès d'optimisme autour du secteur de l'IA.

Les actions sont aussi visées par quelques prises de bénéfices. Depuis le début de l'année, en comptant les variations du jour, Soitec s'est envolé de 575% et STMicroelectronics de 198%.Mieux orienté, Abivax a repris 17,82%, au lendemain déjà d'un bond de 12,98%, mais il est encore loin de son niveau précédant sa chute de 43,56% mardi. Dans le vert également, Rémy Cointreau a bondi de 9,76%. Le spécialiste des spiritueux a dévoilé ses résultats et ses objectifs. Pour l'exercice 2026-2027, il vise un retour à une croissance organique durable de son chiffre d'affaires, avec une amélioration progressive de la dynamique cette année.

Pour 2025-2026, les résultats ont été en baisse, sans surprise.En Italie, Pirelli s'est plutôt bien redressé après avoir affiché une baisse de près de 5% dans la matinée, il a fini à -1,39%. Le groupe a démenti des allégations du vendeur à découvert Grizzly Research qui pointait des liens étroits avec la Russie, pouvant nuire à l'image de marque du pneumaticien.A Londres, le marché a fait moins bien que ses homologues européens, affecté principalement par les sociétés financières. Ces dernières ont été victimes d'informations selon lesquelles la Chine étudierait un durcissement des règles sur les comptes offshore. HSBC, très exposée au marché asiatique, a par exemple reculé de 2,04%.

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