Fermeture L'Europe boursière sur de bon rails avant la Fed

publié le 16/06/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés européens ont poursuivi leur mouvement haussier mardi, toujours portés par l'apaisement des tensions au Moyen-Orient. Le CAC 40 a signé une quatrième séance consécutive dans le vert, gagnant 0,75% à 8 447 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,42%.

À Wall Street, les indices évoluaient en ordre dispersé à mi-séance. Vers 17h50, le Nasdaq cédait XXX%.En Europe, le regain d'optimisme sur les marchés s'explique en grande partie par la détente observée entre Washington et Téhéran. Après l'annonce d'un cadre d'accord entre les États-Unis et l'Iran, une première séance de négociations doit se tenir vendredi, date à laquelle le protocole devrait être officiellement entériné et le détroit d'Ormuz rouvert, selon le ministre iranien des Affaires étrangères.

Dans le même temps, les relations entre Donald Trump et le Premier ministre israélien se sont tendues. Le président américain reproche à Israël de compromettre le fragile compromis trouvé avec l'Iran. Il a également indiqué avoir " suggéré à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah " au Liban, malgré les réticences de Damas à s'impliquer dans ce dossier.Cette amélioration du contexte géopolitique a pesé sur les cours du pétrole. Le Brent est repassé sous le seuil des 80 dollars le baril pour la première fois depuis mars, dans le sillage de l'annonce de la réouverture complète du détroit d'Ormuz vendredi, selon Donald Trump.

Les investisseurs se préparent désormais à un rendez-vous majeur avec la Réserve fédérale américaine. La Fed, désormais présidée par Kevin Warsh, rendra mercredi sa décision de politique monétaire à l'issue de deux jours de réunion. Si un statu quo sur les taux directeurs est largement anticipé, les marchés scruteront les commentaires du nouveau président sur l'inflation, l'emploi et les perspectives économiques.La Fed en ligne de mire"Sans surprise, la Fed restera en pause. Kevin Warsh devrait se montrer à l'aise avec le maintien de l'approche attentiste, réservant d'éventuelles baisses de taux à un horizon plus lointain", estime François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.

"L'attention ne se porte pas tant sur les taux directeurs, dont personne n'attend de changement, mais plutôt sur la première conférence de presse de Kevin Warsh et sur la manière dont il jonglera entre les exigences du président Trump et celles du marché obligataire ", ajoute, de son côté, Alessia Berardi, responsable de la macroéconomie mondiale à l'Amundi Investment Institute.Les dernières statistiques américaines continuent d'alimenter les interrogations sur l'évolution de l'inflation. Les prix à l'importation ont progressé de 1,9% en mai après une hausse de 2% en avril, alors que le consensus tablait sur une progression limitée à 1,0%.Du côté de l'immobilier, 1,413 million de permis de construire ont été délivrés en rythme annualisé en mai, contre 1,423 million en avril.

Les mises en chantier se sont élevées à 1,177 million, nettement en dessous du consensus de 1,430 million.En Asie-Pacifique, les banques centrales ont adopté des trajectoires divergentes. La Banque du Japon a relevé son taux directeur de 0,25 point de pourcentage à 1%, tandis que la Banque de réserve d'Australie a laissé le sien inchangé à 4,35%.En Europe, l'indice ZEW du sentiment économique a fortement rebondi en juin. En Allemagne, il est ressorti à 10,5 points contre -10,2 en mai, dépassant largement les attentes. Dans la zone euro, l'indicateur a progressé à 9,5 points après -9,1 points le mois précédent.Des valeurs en mouvementDans l'actualité des sociétés, JCDecaux s'est adjugé 4,95%, soutenu par le relèvement de la recommandation de Bank of America Securities à "achat".

Carrefour ( 0,79%) a pour sa part annoncé un nouveau plan visant à réduire de 5 000 tonnes sa consommation de plastique.À Amsterdam, Adyen ( 3,66%) s'est offert la plus forte hausse de l'indice AEX après le lancement d'une nouvelle suite d'API modulaires destinée à permettre aux entreprises de commercialiser leurs produits sur l'ensemble des plateformes d'intelligence artificielle conversationnelle.Sur le marché des changes, l'euro avançait de 0,12% à 1,1604 dollar.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.