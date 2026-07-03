Fermeture Prudence en Europe pour commencer la semaine

publié le 06/07/2026

(Zonebourse.com) - Plutôt bien orientés dans la matinée, les indices européens ont ensuite fait preuve de plus de prudence à l'approche de l'ouverture des places américaines, qui ont rouvert leurs portes après un long week-end de trois jours pour les festivités du 4 juillet.

La Bourse de Paris a fini en repli de 0,33%, à 8 479,87 points, Londres a également cédé du terrain (-0,28%) alors que Francfort a réussi à grappiller 0,21%.La semaine dernière, en Europe, les marchés se sont plutôt bien comportés, avec notamment un gain hebdomadaire de 1,47% pour le CAC 40, qui avait même réussi à terminer la séance de vendredi au-dessus des 8 500 points, une première depuis le 27 février et le début des hostilités au Moyen-Orient.

Pour le principal indice parisien, il reste encore une petite marche à franchir pour revenir au niveau d'avant conflit au Moyen-Orient (le 27 février à 8 580,75 points) et plusieurs marches pour revenir à son niveau du 26 février, lorsqu'il a touché un plus haut historique en clôture à 8 620,93 points et en séance à 8 642,23 points.En ce qui concerne l'actualité géopolitique, selon Reuters, Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis allaient soit conclure un accord avec l'Iran, soit "finir le travail".

Le président américain a ajouté que Téhéran préférerait de son côté parvenir à un accord. Les statistiques macro-économiques du jour n'ont pas eu de réelle incidence sur la tendance.En Allemagne, les commandes à l'industrie ont progressé de 1,9% en mai, loin de la hausse de 1,1% attendue, après une baisse de 3,2% en avril (donnée révisée à la hausse de -3,8%).Dans la zone euro, les ventes au détail et les prix à la production pour le mois de mai ont augmenté de 0,2%, conformément aux prévisions des analystes.

En revanche, l'indice Sentix de la confiance des investisseurs a connu une franche amélioration en passant de -13,4 à -3,1 points, alors qu'une dégradation à -14,5 points était redoutée.Aux Etats-Unis, parmi les statistiques du jour, l'indice PMI des services a déçu en juin. Il était attendu stable à 51,3 et il a finalement légèrement reculé à 51,2 points. De son côté, l'indice PMI non manufacturier a reculé plus que prévu sur la même période en s'installant à 54 points (54,5 en mai et des attentes à 54,2).Une actualité dense du côté des sociétésEn Europe, l'actualité a été dominée par deux annonces d'importance.

La première concerne Exail Technologies qui a finalement choisi Thales. Ce dernier a signé un accord avec la famille Gorgé portant sur l'acquisition de 35,51% du capital d'Exail Technologies au prix de 134 euros par action, ce qui valorise Exail à 3,9 milliards d'euros. Cette opération ouvre la voie à une offre publique d'achat (OPA) obligatoire portant sur 100% du capital. Auparavant, Safran était également sur les rangs pour s'offrir le spécialiste de la robotique et des drones dans l'environnement naval avec une offre à 128,50 euros par titre, mais, vendredi soir, la société avait annoncé que les négociations n'avaient pas abouti.

A la clôture, le titre Thales a gagné 1,22%, celui d'Exail Technologie 2,12% et enfin celui de Safran n'a grappillé que 0,11%.La seconde grosse annonce du jour concernait easyJet dont le titre s'est envolé de 8,85%. Le conseil d'administration de la compagnie aérienne a trouvé un accord avec le fonds Castlelake sur les principaux termes financiers d'une offre publique d'achat recommandée à 6,90 livres sterling par action en numéraire, assortie d'une alternative partielle en actions non cotées. Le fonds Castlelake avait manifesté son intérêt pour easyJet à de multiples reprises depuis le début de mois de juin, faisant monter les enchères au fil des semaines : 5,60 GBP puis 6 GBP, 6,25 GBP, 6,50 GBP.

.. et maintenant 6,90 GBP. Dans le reste de l'actualité, le titre Continental a perdu 2,17%, après l'annonce, sans surprise, de la cession de ContiTech. Vendredi, l'action avait progressé de 1,55%, à la suite de rumeurs sur cette vente, et avait enchaîné une quatrième hausse consécutive, portant le gain sur la période à 7,32%.Sur le marché des devises, au moment de la clôture en Europe, l'euro reculait face au billet vert (-0,17%) et se négociait contre 1,1418 dollar.Et du côté des matières premières, les prix du baril de pétrole étaient en légère hausse : 0,65%, à 68,65 dollars pour le WTI à New York et 0,90%, à 72,16 dollars pour le Brent à Londres.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.