Michelin (FR001400AJ45). Que disent les outils d'aide à l'investissement ?

(Easybourse.com) Valeur phare du Cac 40, cotée dans le compartiment A d'Euronext, Michelin, figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. La société constitue une des principales convictions mentionnées dans le modèles de portefeuille France PEA et dans la liste des idées du moment consacrée à l?environnement de ce mois de mars. Deux dispositifs d?aide à la décision proposés dans le cadre du service "Idées d'investissement" mis à disposition par EasyBourse auprès de ses clients. Mais que disent les différents autres outils accessibles sur le site easybourse.com au sujet de la valeur.

Présentation de la société

Dans son dernier communiqué de presse transmis à la rédaction d’EasyBourse, le 24 mars 2025, Michelin se présente de la manière suivante : « Michelin construit un manufacturier leader mondial des composites et expériences qui transforment notre quotidien. Pionnier de la science des matériaux depuis plus de 130 ans, Michelin s’appuie sur une expertise unique pour contribuer significativement au progrès humain et à un monde plus durable. Grâce à sa maîtrise inégalée des composites polymères, Michelin innove constamment pour fabriquer des pneus de haute qualité et des composants critiques pour des secteurs aussi exigeants que la mobilité, la construction, l’aéronautique, les énergies bas carbone ou la santé. Le soin apporté à ses produits et sa connaissance intime des usages lui permettent de faire vivre à ses clients des expériences exceptionnelles, qu’il s’agisse de solutions basées sur les data et l’intelligence artificielle pour les flottes professionnelles, ou de la découverte des restaurants et hôtels remarquables que le Guide MICHELIN recommande. Basé à Clermont-Ferrand, en France, Michelin est présent dans 175 pays et emploie 132 200 personnes.



Présent dans 175 pays et emploie 132 200 personnes

Plus de 6 000 chercheurs dans le monde, 1,2 milliard d’euros par an de budget d’innovation, et 11 000 brevets actifs

Le chiffre d’affaires par activité

La répartition géographique du chiffre d’affaires

Actualités

L’actualité la plus parlante concerne l’annonce des résultats 2024

Nos résultats 2024 sont solides, et ce, dans un contexte économique et géopolitique particulièrement instable.

L’agence de notation Fitch Ratings a rehaussé sa note IDR (Issuer Default Rating) à long terme de 'A-' à 'A',

Du côté des partenariats et collaborations, le leader mondial de fabrication et de la commercialisation de pneumatiques fait savoir un rapprochement avec le CNRS, l'Université Grenoble Alpes, Grenoble INP - UGA et l'Université Savoie Mont Blanc pour travailler au développement d'une nouvelle technologie de production d'hydrogène durable à partir d'eau nommée « Anion-Exchange Membrane Water Electrolyzer (AEMWE) » ; et une entente avec la Direction des Affaires Maritimes de la Pêche et de l'Aquaculture française (DGAMPA) concernant Wisamo, son aile répondant aux enjeux de décarbonation du transport maritime pour concevoir, construire et équiper un patrouilleur de haute mer à faible empreinte environnementale.





Modèle de portefeuille France et valeurs du moment Environnement

Le poids de l’action est de 9,33% dans le portefeuille France investi à hauteur de 90% avec 10% de liquidités.



Graphiques historiques et dynamiques

La rubrique « Consensus » montre une valeur largement orientée à l’achat.

Recommandations brokers

un objectif de cours de 40 euros.

Plusieurs manières d’investir dans la valeur

Quelques exemples non exhaustifs :

CPR Invest Hydrogen A EUR Acc [LU2389405080]

Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A EUR Acc [LU0119750205]

Mandarine Opportunités R [FR0010657122]

HSBC RIF SRI Euroland Equity AC [FR0000437113]

BNPP E ECPI Circular Economy Ldr Trk Cl [LU1953136790]

BNPP Best Sélection Actions Euro ISR CC [FR0010115410]





